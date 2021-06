TuneCore adopte le streaming haute résolution sans perte en ajoutant Qobuz

TuneCore de Believe a officiellement adopté le streaming haute résolution sans perte en s’associant à la plate-forme audio HD Qobuz.

TuneCore, qui distribue de la musique dans plus de 150 magasins dans le monde, a annoncé aujourd’hui le passage au streaming haute résolution sans perte, via une version officielle envoyée par courrier électronique à Digital Music News. Dans le cadre de l’accord avec Qobuz – qui a levé environ 12,21 millions de dollars lors d’un cycle de financement en septembre 2020 – TuneCore, dont le siège est à New York, devrait faire de la musique à partir de sa « vaste liste d’artistes » disponible sur le service.

Qobuz dispose déjà d’une bibliothèque de plus de 70 millions de pistes sans perte, selon le message d’annonce, et les utilisateurs peuvent à la fois diffuser et télécharger ces chansons. De plus, les abonnements « Studio Premier » Qobuz offrent une qualité audio de « FLAC 24-Bit jusqu’à 192 kHz » et coûtent 14,99 $ par mois – ou 12,49 $ par mois lorsque l’on paie un an à l’avance.

Le niveau « Studio Sublime », pour sa part, offre la même qualité de streaming (ainsi qu’une « remise exclusive » sur les achats de chansons haute résolution) pour un coût annuel de 249,99 $. De plus, le communiqué reconnaît que Qobuz – qui, comme la société mère de TuneCore, Believe, est basée à Paris – “est également connu pour son contenu éditorial et ses exclusivités de premier ordre”.

S’adressant à l’accord dans un communiqué, Andreea Gleeson, co-responsable et directrice des revenus de TuneCore, a déclaré : fans pour nos artistes. Les audiophiles qui apprécient le son Hi-Res vont adorer Qobuz et son engagement pour une expérience musicale de haute qualité.

À l’avenir, il sera intéressant de voir si le streaming haute fidélité peut faire sensation commerciale à grande échelle. Sur ce front, il convient de rappeler que Jay-Z a vendu sa plateforme de streaming Tidal à Jack Dorsey’s Square pour 297 millions de dollars début mars. Pour développer ce point, Tidal a perdu plus de 50 millions de dollars en 2019, et les majors ont longtemps critiqué Twitter de Dorsey pour avoir prétendument commis un « piratage à une échelle industrielle et massive ».

Plus récemment, Amazon Music et Apple Music ont annoncé le mois dernier qu’ils fourniraient un streaming haute fidélité aux abonnés sans frais supplémentaires. Amazon Music a simplement permis aux utilisateurs illimités de passer gratuitement à Amazon Music HD (qui coûtait auparavant 5 $ supplémentaires par mois), et Apple Music – qui a déclaré plus tôt en 2021 qu’il comptait quelque 660 millions d’abonnés sur tous les services – commencera à prendre en charge sans perte ce mois .

En août 2020, l’éditeur de musique basé à New York Round Hill Music a nommé Believe et TuneCore dans une plainte massive pour violation du droit d’auteur, et TuneCore en mai de cette année a engagé Becky Sebber, ancienne directrice de Conde Nast, en tant que directrice financière.

Enfin, les preuves suggèrent que Spotify entrera dans l’espace audio HD le plus tôt possible, car des utilisateurs aux yeux d’aigle ont repéré un bouton hi-fi sur l’application iOS de la société basée à Stockholm il y a environ deux semaines.