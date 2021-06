TuneCore, Sony Music Publishing, iHeartMedia, Plus

in

Voici un récapitulatif des récents remaniements de cadres – y compris les embauches et les promotions internes – dans l’ensemble de l’industrie de la musique.

Si vous avez un travail à partager, nous sommes tout ouïe. Envoyez-nous une note à [email protected] Si vous souhaitez publier une offre d’emploi sur notre Job Board, envoyez-nous simplement une demande à [email protected] Et, gardez une trace de tous les derniers remaniements de l’industrie musicale ici.

TuneCore

TuneCore et sa société mère Believe se sont étendues au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), en faisant appel à l’ancien directeur de Sony Music Belgium, Nikolaas De Belie, pour diriger la division.

Édition musicale Sony

Sony Music Publishing a embauché l’ancien directeur de Warner Music A&R Francisco Granados pour occuper le poste de vice-président de la création pour US Latin.

Sony Musique Allemagne

Sony Music GSA a nommé l’ancien responsable de la division live d’Universal Music, Tilmann Richter, au poste de vice-président des entreprises en direct.

iHeartMedia

iHeartMedia a promu Barb Neren, vétérinaire de l’entreprise, âgée de 18 ans, au poste de directrice du marketing et des partenariats pour Minneapolis.

Accorder

TuneIn a embauché l’ancienne cadre supérieur de Fox Entertainment, Jennifer Collins, en tant que vice-présidente principale du développement commercial, en plus d’embaucher Suzanne Park, ancienne directrice générale de First Look Media, en tant que vice-présidente principale du marketing.

NMPA

Le directeur de l’édition de Concord, Jim Selby, et le président de Spirit Music Group, Jon Singer, ont rejoint le conseil d’administration de la National Music Publishers’ Association.

Archives de l’île

Island Records d’UMG a fait appel aux dirigeants de Columbia Records A&R Imran Majid et Justin Eshak pour servir de co-PDG à partir de l’année prochaine.

Coopératif en direct

Co-op Live a mis en place une équipe de cinq personnes (dirigée par le responsable des ventes premium Becci Thomson) pour vendre “28 suites, 12 salons et espaces club et 2 196 sièges premium” à l’arène de Manchester, qui devrait ouvrir “d’ici fin 2023.

RCA

RCA a promu Pam Kaye et Jessie Maldonado respectivement vice-présidente de la promotion à chaud et vice-présidente principale de la promotion et des opérations.

AEM

WMG’s WEA a embauché Danielle Lee, ancienne dirigeante de Spotify et de la NBA, pour occuper le poste nouvellement créé de présidente de Warner Music, artistes et fans.

Warner Musique Royaume-Uni

L’ancien PDG et président d’Island Records, Darcus Beese, devrait devenir vice-président exécutif de Warner Music UK ainsi que président « d’un nouveau label de disques en coentreprise » le 1er juillet. Warner Music UK a l’intention de révéler des détails sur ce label “au cours des prochains mois”.