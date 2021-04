Tuned Global aide l’industrie des applications de fitness à 26 milliards de dollars à comprendre la musique

Les méga-plates-formes comme Spotify et Amazon Music ont tendance à dominer les manchettes de l’industrie de la musique. Mais Tuned Global aide discrètement l’industrie du fitness à proposer des expériences de musique en streaming personnalisées pour les cours, tout en évitant les pièges potentiels du paysage complexe des licences d’aujourd’hui.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Tuned Global, alors leur modèle en coulisse fonctionne. Depuis 2011, Tuned Global a développé des services de streaming personnalisés pour les grands labels, les grandes marques mondiales et les superstars de renommée mondiale, y compris l’artiste Warner Music Ed Sheeran, tout en travaillant en arrière-plan. En plus de créer des plates-formes de diffusion de musique personnalisées, la société guide également ses clients à travers le paysage complexe des licences. Le modèle vise à combler le vide pour les grandes marques, les opérateurs télécoms, les sociétés de streaming ou même les startups, qui ont tous besoin de solutions musicales sérieuses mais manquent de l’expertise et des ressources pour y parvenir.

Désormais, Tuned Global soutient la technologie du fitness, un marché en croissance rapide qui couvre tout, des montres intelligentes aux entraînements interactifs et tout le reste. Les gains pré-coronavirus de l’industrie du fitness se sont multipliés alors que des millions d’entreprises de fitness et de bien-être s’efforcent d’amener le club de santé à la maison. À l’approche d’une année 2020 verrouillée, une étude a estimé que l’industrie des clubs de remise en forme à elle seule générait 96,7 milliards de dollars de revenus mondiaux.

Pour être sûr, Nautilus, propriétaire de Bowflex, a vu son cours par action passer de moins de 2 $ à bien plus de 20 $. Peloton, pour sa part, a réalisé des bénéfices records et plusieurs cours des actions à un niveau record sur l’année, y compris une augmentation de moins de 30 $ par action en janvier 2020 à bien plus de 150 $ par action en janvier 2021. La valeur de la remise en forme- L’industrie technologique elle-même a dépassé 26 milliards de dollars, selon une estimation récente.

Mais quelques obstacles ont accompagné les gains de la sphère du fitness en 2020, en particulier sur le front des licences musicales. Peloton a engagé plus de 60 millions de dollars en frais juridiques avant de créer un accord sur mesure basé sur des accords de licence directe. Le revers de plusieurs millions de dollars se serait avéré dévastateur pour les entreprises moins établies, et certains observateurs ont reconnu que les faux pas pourraient bien provenir de véritables oublis de la part de Peloton. Ces observateurs incluaient DMN, raison pour laquelle nous avons été ravis de nous associer à Tuned Global pour étendre leurs alternatives personnalisées et entièrement sous licence.

Pour la plupart des entreprises axées sur le fitness, les options pour créer des solutions musicales sérieuses sont semées de problèmes. Cela inclut les liens Spotify maladroits et les cours Facebook Live à moitié cuits, dont aucun ne fonctionne de manière transparente ou fiable pour des entraînements sérieux du point de vue de la technologie et des licences. Ces plus grandes plates-formes sont destinées à un public de masse, et non à des solutions personnalisables pour les entreprises.

Néanmoins, les opportunités de marché en constante augmentation associées aux équipements de fitness connectés, aux logiciels de gym en tant que service (SaaS), aux cours de fitness en ligne et aux appareils portables incitent de nouvelles marques à entrer sur la scène. Il incite également les acteurs existants à renforcer leurs offres avec des solutions de streaming musical et des partenariats stratégiques.

Après avoir mis ses problèmes de licence mentionnés ci-dessus derrière lui, Peloton a récemment dévoilé un accord unique avec Beyoncé, par exemple.

Maintenant, en s’appuyant sur une compréhension approfondie de l’infrastructure des plates-formes numériques et de l’espace de licence nuancé, Tuned Global – qui possède des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, en plus de l’Australie – propose des solutions de gestion de la musique et de diffusion en continu spécifiques à la marque pour les piliers. du secteur du fitness.

L’année dernière, ACX Music, basée à Oslo, a fait appel à Tuned Global pour créer UFC Ultimate Sound, une plate-forme de streaming à service complet qui facilite l’interaction avec la marque (en particulier pendant les entraînements) et permet aux principaux athlètes de l’UFC de partager des expériences musicales avec les fans.

Plus récemment, Tuned Global a signé un accord avec Psycle London, une boutique de fitness avec plus de 70 instructeurs actifs. Ces instructeurs peuvent désormais accéder à une application de playlist remplie de pistes commerciales pré-autorisées, un composant essentiel des cours de vidéo interactifs à la demande et en direct de Psycle. Peut-être plus critique encore, Tuned Global gère toutes les tâches liées aux licences, aux rapports et à l’administration du backend avec les labels, les éditeurs et les PRO, tout en permettant l’intégration des futurs catalogues.

«Ces fonctionnalités étaient essentielles pour offrir à nos membres une expérience musicale et de remise en forme excellente et intégrée», a déclaré David Watt, PDG de Psycle London.

Avec la capacité de fournir une ressource musicale rapide sur le marché via une toute nouvelle application mobile ou l’intégration directe d’API dans un système actuel, Tuned Global aide également les clients du secteur de l’exercice à équiper leurs produits et plates-formes de centaines de pistes axées sur le fitness. , y compris des œuvres organisées pour les cours de spinning, de cardio et de yoga, prêtes à l’emploi avec des licences, des publications et des PRO autorisés.

L’application mobile de Tuned Global et les options d’intégration d’API soulignent l’idée que tous les projets de musique et de fitness sont différents. Cela signifie permettre aux plates-formes de fitness nouvelles et existantes de créer et de distribuer leur contenu vidéo avec un catalogue sous licence de musique commerciale.

Entre la fourniture de contenu et de gestion des droits et le conseil sur les accords globaux pour éviter des revers coûteux comme ceux auxquels Peloton a été confronté auparavant, il y a quelque chose à dire pour la tranquillité d’esprit qui découle des conseils d’experts de confiance. Cela permet également à ces entreprises de fitness et à leurs instructeurs de créer leurs propres listes de lecture pour leurs cours numériques, avec des pistes sous licence et correctement rapportées aux labels, aux éditeurs et aux PRO.

De même, des applications et des choix d’intégration d’API conçus rapidement, personnalisés pour répondre aux besoins des clients et de leurs membres ou utilisateurs, sont essentiels. Que ce soit pour les cours d’exercices, les fonctionnalités de fitness ou d’autres actifs d’entraînement de pointe, les ressources liées à la musique doivent être pleinement opérationnelles et conviviales dès le départ, par rapport à la barre fixe fixée par les demandes des utilisateurs. Afin de répondre à ces attentes de l’industrie, Tuned Global a étendu ses fonctionnalités pour inclure la diffusion en direct, la correspondance basée sur le BPM et le tempo, ainsi que des options telles que le fondu enchaîné personnalisable.

L’accent mis sur la forme physique pourrait facilement modifier les trajectoires de deux industries. Bien qu’immédiatement bénéfique pour les marques de technologie de fitness, l’industrie de la musique et les fans, l’union en évolution rapide entre les expériences d’entraînement numériques et la chanson semble sur le point de stimuler des chiffres particulièrement impressionnants. Les sportifs continuent d’échanger leurs laissez-passer pour la salle de sport contre la commodité des équipements connectés et l’expérience de remise en forme numérique à domicile, ce qui signifie que la musique intégrée est prête à profiter de plus d’impressions et d’écoute. Les chiffres actuels sont encourageants et tous les signes indiquent que des choses encore plus importantes – et des résultats potentiellement révolutionnaires – sont à venir.