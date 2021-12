Images de la nouvelle application WAW MUZIK, qui utilise la technologie Tuned Global. Crédit photo : Tuned Global

Au cours de l’été, Tuned Global a signé un accord pour alimenter le streaming musical dans LYKA, une application de médias sociaux qui poursuit sa croissance en Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, alors que le marché de la musique en Afrique continue de se développer, la société de technologie de streaming B2B travaille sur « une relance majeure » du service de streaming ouest-africain WAW MUZIK.

Tuned Global, dont le siège est à Melbourne, et WAW MUZIK, basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ont dévoilé leur pacte cet après-midi, via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News. Dans le cadre du contrat récemment finalisé, WAW MUZIK est sur le point d’« intégrer sa propre application frontale avec » les interfaces de programmation d’applications (API) de streaming de Tuned Global, qui « fourniront également une meilleure gestion de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ».

Cette gestion améliorée de la chaîne d’approvisionnement « garantira que les nouvelles versions sont disponibles rapidement avec une sécurité accrue », ont également relayé les supérieurs hiérarchiques, et Tuned Global est sur le point de fournir « un catalogue de plus de 14 millions de morceaux de labels et de distributeurs » comme Universal Music Group et Croire. (Cette dernière entité a acquis hier le label de bandes originales de films d’Inde du Sud, Think Music.)

L’application renforcée WAW MUZIK, dans le cadre d’un accord existant avec l’opérateur multi-services Orange, « continuera à fonctionner en utilisant un modèle d’abonnement via le réseau de télécommunications pour faciliter à la fois l’argent mobile et le paiement du temps d’antenne », poursuit le communiqué. De plus, la relance du service de streaming couvrira la Côte d’Ivoire (26,38 millions d’habitants) au départ, s’étendant « à des territoires africains francophones plus larges » sur toute la ligne.

Jean-Philippe Audoli, PDG de WAW MUZIK, quatre ans, a vanté les offres de Tuned Global dans un communiqué, tandis que le directeur général du fournisseur de technologie de streaming, Con Raso, a souligné l’importance associée à la fourniture d’un soutien aux plateformes émergentes.

« Il est important que les DSP opérant dans les marchés émergents puissent continuer à avoir accès aux ressources nécessaires pour fonctionner dans les exigences d’un environnement socio-économique et technologique difficile.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir initié un nouveau partenariat qui répondra et fournira ces exigences de services essentiels tout en soutenant l’industrie musicale locale », a conclu l’ancien PDG de Secure Store, Raso.

Sony Music a lancé 2021 en concluant un accord avec une entreprise en Côte d’Ivoire, tandis que le même mois, Universal Music Group, coté en bourse, a élargi sa présence sur le continent en procédant à trois nominations de cadres. En mars, UMG a ensuite finalisé un accord de licence amélioré avec Boomplay, l’un des principaux services de streaming en Afrique, et Warner Music South Africa a racheté Coleske en septembre.

Enfin, Audiomack en juillet a jeté son dévolu sur les marchés de la musique du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ouganda et de l’Afrique du Sud, et TikTok a commencé cette année à payer des musiciens et des auteurs-compositeurs de ce dernier pays.