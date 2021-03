TuneIn perd sa bataille contre la violation du droit d’auteur au Royaume-Uni

Le mois dernier, la plate-forme de radio Internet et de podcasting TuneIn, basée à San Francisco, a officiellement lancé un appel dans le cadre de son différend pour violation de droits d’auteur avec Sony Music et Warner Music UK. Maintenant, la Cour d’appel du Royaume-Uni a confirmé le verdict initial, statuant une fois de plus en faveur des maisons de disques.

Pour récapituler, la confrontation sous-jacente dans la salle d’audience s’est concentrée sur la question de savoir si TuneIn, 19 ans, était légalement en mesure de diffuser des flux de radio internationaux aux fans au Royaume-Uni, en particulier en les connectant à des stations de radio en ligne qui étaient entièrement autorisées dans les pays de qu’ils ont diffusé. TuneIn, qui prétend se vanter au nord de 75 millions d’UAM, a plus ou moins comparé cette composante de ses offres aux services fournis par Google et d’autres moteurs de recherche de premier plan.

Cependant, un juge londonien s’est prononcé en faveur de Sony Music et de Warner Music UK en novembre 2019, après avoir repris l’affaire du président précédent après son décès avant de rendre une décision. Le juge Birss a attribué son verdict en grande partie à une fonctionnalité de TuneIn Pro qui permettait aux auditeurs de télécharger des pistes et de créer une bibliothèque à la demande. Il convient cependant de noter que la société a désactivé cette fonctionnalité en 2017 pour les quelque 150000 utilisateurs britanniques qu’elle comptait à l’époque.

TuneIn et son équipe juridique ont rapidement exprimé le désir de faire appel de la décision, et il est apparu pendant un certain temps que Sony Music et Warner Music UK feraient également appel de certains éléments de la décision. S’appuyant sur ce point, le juge Birss, malgré sa décision en faveur des labels, avait une fois de plus déterminé que TuneIn était légalement en mesure de permettre à ses utilisateurs britanniques de diffuser des stations de radio nationales.

Mais comme mentionné initialement, le panel de trois juges de la Cour d’appel s’est prononcé en faveur de Warner Music UK. TuneIn a présenté bon nombre des mêmes arguments lors de ce dernier procès, dont environ 15 heures sont disponibles sur YouTube, bien que les juges présidant aient déterminé une fois de plus que TuneIn violait les droits d’auteur des labels en permettant aux utilisateurs britanniques de diffuser des stations de radio internationales.

Au moment de la rédaction de cet article, TuneIn ne semblait pas avoir commenté publiquement la question. Cela dit, Sony Music et Warner Music UK ont adressé le verdict dans des déclarations largement diffusées.

Sony Music a offert un message plus ferme – relayant en partie que TuneIn «continue de profiter illégalement de la commercialisation massive d’enregistrements sonores protégés par le droit d’auteur sans licence en fermant les yeux sur les exigences de licence de base» – alors que la déclaration relativement réservée de Warner Music UK était en grande partie une invitation à TuneIn pour conclure un accord de licence global.

«Ce verdict d’appel est très bienvenu. Nous continuons d’espérer que TuneIn acceptera de devoir opérer sur une base de licence complète, payant équitablement les titulaires de droits pour la musique qu’elle utilise pour générer des revenus. Une telle démarche profiterait aux titulaires de droits et aux auditeurs au Royaume-Uni et ailleurs. Nous sommes prêts à entamer des négociations de licence pour faciliter ce résultat », a déclaré Warner Music UK.