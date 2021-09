Tunnedly annonce une « plate-forme de découverte de musique masquée »

Tunnedly veut que la musique se démarque par ses propres mérites avec la première plate-forme de découverte de musique masquée. L’idée est de donner à chacun des règles du jeu équitables qui ne dépendent pas de la reconnaissance du nom pour que les morceaux se fassent remarquer.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Tunedly, un fier partenaire de Digital Music News.

« Le problème avec les services de découverte musicale existants est qu’ils reproduisent les inégalités existantes dans l’industrie de la musique », déclare Chris Erhardt, PDG et co-fondateur de Tunedly. “Les artistes non signés sont désavantagés parce que ce n’est pas un vrai terrain de jeu égal, et ils sont jugés sur plus que leur musique.”

La solution de Tunedly est une application qui supprime toutes les informations d’identification d’un artiste afin que la musique puisse être jugée sur ses mérites. Tunedly est un studio d’enregistrement en ligne qui met en relation les auteurs-compositeurs et autres professionnels de la musique avec des services d’édition musicale. La société a été fondée en 2016 et lancée en 2017.

Tunedly s’est d’abord concentré sur l’accessibilité des services de production musicale professionnelle. Il a créé plus de 6 000 chansons pour plus de 2 000 auteurs-compositeurs à travers le monde. Et tout en rendant le studio d’enregistrement en ligne accessible aux auteurs-compositeurs est toujours une priorité, Tunedly se concentre sur l’édition musicale et la découverte musicale.

Tunnedly dit que sa plate-forme donne aux auteurs-compositeurs et artistes inconnus une chance de rivaliser avec les professionnels de l’industrie. Les utilisateurs peuvent soumettre gratuitement leur musique produite par des professionnels sur la plate-forme, quel que soit l’endroit où ils ont produit les chansons.

Tunnedly ne montre pas les noms, photos, vidéos ou numéros de streaming aux auditeurs. Ils n’ont aucune idée s’ils entendent une chanson écrite par Ed Sheeran ou un artiste de chambre à coucher à l’autre bout du monde. Les auditeurs qui aiment la musique le font parce qu’ils apprécient le morceau – pas l’artiste.

Suit de manière précise le comportement de l’auditeur comme les votes positifs, les votes négatifs et les sauts en interne. Il signera « Quarterly Top Songs » d’artistes non signés, leur offrant des offres d’édition recherchées. Toutes les chansons signées dans le cadre d’un contrat d’édition musicale Tunedly sont gérées par le partenaire de Tunedly, Spirit Music Group.

Spirit Music Group a été fondé en 1995 et s’est rapidement établi dans l’industrie de la musique. SMG possède un catalogue composé de milliers de chansons d’artistes tels que Garth Brooks, Keith Urban, Mariah Carey, etc.

« Nous sommes enthousiasmés par cette plate-forme car les artistes indépendants et établis peuvent en bénéficier », déclare Mylène Besançon, co-fondatrice et directrice du marketing de Tunedly. « Nous voulons qu’ils réalisent leurs rêves, et c’est un privilège de les aider à atteindre leurs objectifs. Notre collaboration avec Spirit Music Group signifie que la signature de leurs chansons avec Tunedly les place entre des mains très compétentes dans l’industrie de la musique.