Tunnel de Biden vers l’Iran | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le Times of Israel rapporte que «le Hamas revendique la victoire alors que les Palestiniens célèbrent après la première nuit de calme», et peut-être qu’ils ont raison. Avant d’aborder ce point, considérons le problème auquel Israël a été confronté dans les hostilités qui viennent de se terminer, même provisoirement.

Yaron Steinbuch du New York Post attire l’attention sur la vidéo militaire israélienne montrant l’ampleur de ses frappes aériennes contre les tunnels du Hamas. Steinbuch renvoie à la vidéo à laquelle le titre fait référence, mais elle n’est pas intégrable. Les deux vidéos de Tsahal dans les tweets ci-dessous racontent l’essentiel de l’histoire.

Une légende de photo dans l’histoire de Steinbuch ajoute: «Les tunnels passent sous les quartiers civils et une frappe aérienne a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments et tué 42 personnes.»

Le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël semble avoir pris effet du jour au lendemain, mais la guerre de l’Iran contre Israël et les États-Unis se poursuit sur de nombreux fronts. L’administration Biden est en train de réinitialiser la politique étrangère américaine pour apaiser et financer la République islamique d’Iran, accueillir son programme d’armes nucléaires et réaligner les intérêts américains (selon eux) avec ceux de l’Iran. Michael Doran et Tony Badran décrivent l’histoire sous-jacente dans leur essai sur tablette The Realignment. »

À la lumière des développements récents, le rédacteur en chef de Mosaic, Jonathan Silver, a retrouvé Doran pour enregistrer un podcast résumant l’argument de l’essai Tablet. Doran explique:

Notre argument est très simple: l’administration Biden représente le troisième mandat de Barack Obama. L’administration Biden tente d’achever ce qu’Obama a commencé. Quand les gens entendent cela, leur première inclination est de penser qu’il essaie d’achever le JCPOA, l’accord sur le nucléaire iranien, et nous disons non. Si vous écoutez attentivement ce que Barack Obama a dit dans ses interviews à l’époque où il était président, si vous regardez cet article dans Foreign Affairs de Rob Malley intitulé «The Unwanted Wars», et si vous regardez cet article de Jake Sullivan dans Foreign Affairs appelé «l’opportunité de l’Amérique au Moyen-Orient», vous voyez celui-là, ils disent tous la même chose, et deuxièmement, ils ne parlent pas seulement de l’accord sur le nucléaire iranien. Ils parlent explicitement d’un nouvel ordre au Moyen-Orient et ce nouvel ordre en est un dans lequel les États-Unis travaillent en partenariat avec l’Iran, plutôt qu’en tant que chef d’une coalition pour contenir l’Iran. Une coalition pour empêcher l’Iran de se doter d’une arme nucléaire et la contenir sur le terrain dans la région.

Ce que l’administration Biden et avant l’administration Obama ont fait, c’est qu’ils ont reconnu que s’ils disent ouvertement au peuple américain, «nous cherchons un partenariat avec l’Iran», c’est un coup de force politique, un champ de mines pour eux politiquement. Ils ont donc développé tout un vocabulaire qui leur permet de cacher cette dimension de leur politique tout en la poursuivant. Quand je dis qu’ils veulent un partenariat, ils veulent en particulier un partenariat avec l’Iran afin de stabiliser l’Irak, la Syrie, le Yémen et aussi Gaza. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils ne signalent pas l’Iran à Gaza. Idéalement, ils veulent stabiliser toute la région, toutes les zones où l’Iran soutient ses mandataires, en reconnaissant les intérêts de l’Iran et en travaillant avec lui pour stabiliser la région.