Tuomas Holopainen de Nightwish sortira un nouvel album du Black Metal Project Darkwoods My Bethrothed

NIGHTWISH claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen a parlé à Kaaos TV du prochain album de retour de son projet de black metal de longue date DARKWOODS MY BETHROTHED. Provisoirement à échéance avant la fin de l’année, “Ange du carnage déchaîné” sera DARKWOODS MON BETHROTHEDpremière collection de nouvelles chansons depuis la sortie de “Chasses aux sorcières”, qui est sorti il ​​y a plus de deux décennies.

En ce qui concerne la façon dont lui et son BOIS NOIRS les membres du groupe ont décidé que le moment était venu pour le groupe de revenir, Tuomas dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons fait trois albums au milieu des années 90, le dernier sorti en 1998; ‘Chasses aux sorcières’, ça s’appelait. Et depuis, nous avons organisé ce rassemblement d’amis du lycée presque tous les étés, depuis environ 15 ans, et nous parlons toujours du retour de BOIS NOIRS puis oubliez-le immédiatement. L’été arrive, on en parle, «Maintenant, faisons-le», puis on oublie ça. Mais en juillet dernier, en 2020, on pensait que c’était vraiment maintenant ou jamais. En raison de cette situation dans laquelle se trouve le monde, nous pourrions enfin avoir le temps et les moyens de réaliser réellement ce dont nous parlons depuis si longtemps. Et nous voici.”

Selon Tuomas, les tambours pour “Ange du carnage déchaîné” ont été enregistrés en février à Petrax studios. “Ensuite, nous avons passé une semaine chez nous ici à Kitee à enregistrer les guitares et les voix”, a-t-il déclaré. “Et maintenant, c’est au milieu du processus de mixage, qui doit être terminé dans quelques semaines.”

Holopainen a continué en soulignant que DARKWOODS MON BETHROTHED n’a jamais été son groupe. “A l’origine, j’étais juste un musicien de session à l’époque”, a-t-il expliqué. «Et maintenant, même si je suis membre à plein temps du groupe, je ne fais toujours pas de chansons; ce sont les autres gars qui s’occupent de ça. Je joue juste mes parties avec les touches… C’est la dynamique de ce groupe en particulier, et c’est comme ça que ça marche le mieux, parce que Jouni [‘Hallgrim’ Mikkonen, guitar], Teemu [‘Hexenmeister’ Kautonen, bass] et Pasi [‘Emperor Nattasett’ Kankkunen, vocals], le noyau du groupe, ils ont une vision si forte des chansons et des paroles et de l’atmosphère générale de ce BOIS NOIRS est à propos. Donc, ils font la partie de l’écriture de chansons, et ensuite je viens de pimenter le tout avec les claviers, juste la façon dont cela a fonctionné dans le passé et sur cet album aussi. “

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa relation avec le black metal de nos jours et s’il écoutait toujours le genre, Tuomas a déclaré: “Je n’écoute plus vraiment aucun type de musique, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer. Mais à l’époque, au milieu des années 90, le black metal était une chose énorme pour moi pendant une courte période. du temps. Des groupes comme EMPEREUR, ESCLAVE, DIMMU BORGIR et BERCEAU DE FILTH. Je ne sais même pas si ces groupes veulent s’appeler du black metal, parce que c’est tellement puritain, mais pour moi, j’ai été très influencé par ce genre de musique. Et je les apprécie toujours beaucoup. Mais je n’écoute pas beaucoup de musique à la maison. Et aussi je ne pense pas que DARKWOODS MON BETHROTHED peut être catégorisé uniquement comme un groupe de black metal. Musicalement, oui, mais les paroles parlent de tout autre chose. “

NIGHTWISHest deux interactif “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel” les expériences de concert donneront le coup d’envoi «Humain.: II: Nature». tour du monde ce week-end. Le groupe se produira dans une taverne appelée “The Islanders Arms” construite dans un monde virtuel pendant deux nuits – le vendredi 28 mai et le samedi 29 mai. Les deux soirs, les fans vivront une heure et demie performance, écouter des chansons en direct du dernier album, «Humain.: II: Nature»., Pour la toute première fois. Ces deux soirées auront leurs propres setlists légèrement différentes.



