Tuomas Holopainen dit que Nightwish se séparerait si Floor Jansen quittait le groupe

SOUHAITE NUIT dirigeant Tuomas Holopainen dit que le groupe se séparerait si le chanteur étage Jansen jamais choisi de partir.

Holopainen, qui a formé SOUHAITE NUIT en 1996 avec le guitariste Emppu Vuorinen et chanteur original Tarja Turunen, a fait ce commentaire en discutant du récent départ du bassiste/chanteur de longue date Marko “Marco” Hietala.

Pressé par le magazine britannique Metal Hammer à propos de sa déclaration de 2019 selon laquelle SOUHAITE NUIT se dissoudrait si un autre membre décidait de partir, Tuomas a déclaré: “C’est ce que je ressentais en 2019, et c’est aussi ce que je ressentais quand Marko la gauche. Je retire mes mots quand il s’agit de ça. Mais si ce serait Sol partir, c’est ça, c’est la fin de SOUHAITE NUIT. Absolument, 100%.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentirait à propos de la fin de SOUHAITE NUIT si le groupe l’appelait demain, il disait : “Si SOUHAITE NUIT se termine, ce fut une belle course, une belle aventure de 25 ans. Ensuite, je n’aurais plus qu’à trouver autre chose.”

Jansen a fait ses débuts en direct en tant que frontwoman de SOUHAITE NUIT le 1er octobre 2012 au Showbox Sodo à Seattle, Washington suite au départ brutal du chanteur du groupe depuis cinq ans, Anette Olzon.

Jansen a officiellement rejoint SOUHAITE NUIT en 2013 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe en 2015 “Les formes infinies les plus belles” album.

Tourunen a été licencié de SOUHAITE NUIT à la fin de la tournée 2005 du groupe en se voyant remettre une lettre ouverte publiée sur le SOUHAITE NUIT site internet en même temps. Dans la lettre, les autres membres de SOUHAITE NUIT a écrit: “Pour vous, malheureusement, les affaires, l’argent et les choses qui n’ont rien à voir avec les émotions sont devenues beaucoup plus importantes.”

Holopainen a appelé plus tard la décision de se séparer de Tourunen “la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire.” Pour sa part, Tarja a déclaré que la façon dont elle avait été expulsée du groupe prouvait que ses anciens camarades de groupe n’étaient pas ses amis. “Peut-être qu’un jour je pardonnerai, mais je n’oublierai jamais”, a-t-elle déclaré.

En 2019, Tourunen a rejeté le bavardage sur Internet au sujet de son retour possible à SOUHAITE NUIT après ses retrouvailles sur scène en décembre 2017 avec Hietala au cours d’une “Raskasta Joulua” concert à Hämeenlinna, Finlande.

“Je sais que beaucoup de fans aimeraient voir quelque chose se produire, mais c’est très loin”, a-t-elle déclaré. Kerrang ! magazine. “Personnellement, je ne vois rien se passer entre moi et eux, pour être parfaitement honnête. Marko est venu un peu plus tard dans le groupe; il n’était pas là depuis le début. Il a toujours été un gars dont j’étais proche. Moi et Tuomas Holopainen, cependant, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps… mais nous sommes restés en contact. Ce n’est pas mauvais. Le passé est ce qu’il est ; nous ne pouvons pas changer cela. Nous ne pouvons que changer l’avenir.”

