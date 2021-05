Tuomas Holopainen pensait qu’il n’y avait “ pas de retour ” pour Nightwish après le départ de Marco Hietala

NIGHTWISH claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen dit ça Marco HietalaLa décision de quitter le groupe “a été un peu une surprise”.

Le bassiste / chanteur a annoncé son départ de NIGHTWISH en janvier, expliquant dans un communiqué qu’il n’avait pas «pu se sentir validé par cette vie depuis plusieurs années maintenant».

Holopainen parlé de Hietalala sortie de NIGHTWISH dans une nouvelle interview avec la chaîne finlandaise Kaaos TV. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Marco nous a informés en décembre de l’année dernière [that he was leaving the band]. Et même s’il a été très ouvert sur son état et ses problèmes au cours des dernières années, cela a quand même été un peu une surprise pour nous. C’était donc une pilule vraiment difficile à avaler. Et pendant quelques jours, j’étais en fait assez confiant qu’il n’y avait pas de retour, que ça y était. Je me souviens avoir parlé à Emppu [Vuorinen], le guitariste, et nous nous sommes dit: “Tu crois que c’est ça?” «Ouais, je pense que c’est ça. Je veux dire, ça suffit. Tant de choses se sont passées dans le passé. Quelque chose qui a brisé le dos du chameau, comme on dit. Puis, après un certain temps – quelques jours – nous avons commencé à penser que cela faisait 25 ans que ça avait été une telle aventure, avec tant de hauts aussi, que ce n’était pas la bonne façon d’y mettre fin. “

Tuomas élaboré sur NIGHTWISHLes raisons de continuer en disant: “Je pense que nous avons encore quelque chose à donner, et c’est le point principal. La musique est toujours là. Nous avons senti qu’il y a encore tellement de musique qui doit sortir de ce groupe qui,” D’accord, essayons encore une fois. Et puis trouver le nouveau bassiste était vraiment facile. “

Il a ajouté: “Ce n’est pas comme si nous faisions ça juste parce que nous devons le faire et qu’il n’y a rien d’autre à faire. Sur le plan personnel, je pense qu’il y a encore tellement d’histoires et de mélodies que je veux partager avec le monde avec une seule programmation. ou un autre, c’est pourquoi vous voulez continuer et continuer.

“Je l’ai dit un million de fois, qu’un changement de line-up est le vampire énergétique ultime, et c’est ce qu’il ressentait vraiment et ressentait encore.”

Holopainen a également confirmé que NIGHTWISHLes futures listes de sélection seront probablement également affectées par Hietalal’absence du groupe. “Il y a des chansons tellement profiliques [sic] à Marco que nous ne pouvons pas les faire, je pense, plus jamais “, at-il dit.” Je ne suis pas absolument certain, mais, par exemple, ‘L’insulaire’, ‘Pendant que tes lèvres sont encore rouges’ et définitivement «Infini» du nouvel album est quelque chose qui ne peut être joué sans Marco. Mais ensuite, après avoir passé cinq jours dans la salle de répétition, il y a des chansons qui fonctionnent étonnamment bien sans Marco, cette Étage [Jansen] ou alors Troie [Donockley] fait [Marco‘s] les pièces. Et j’étais un peu méfiant à ce sujet, mais quand j’ai entendu le nouvel arrangement pour ces parties, je me suis dit: ‘Ouais, je pense que ça pourrait marcher.’ “

Le mois dernier, Holopainen a dit que le nom de HietalaLe remplacement du groupe ne sera révélé que “quelques heures” avant le premier des deux jeux interactifs du groupe “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel” expériences de concert qui donneront le coup d’envoi au «Humain.: II: Nature». tour du monde.

NIGHTWISH se produira dans une taverne appelée “The Islanders Arms” construite dans un monde virtuel pendant deux nuits – le vendredi 28 mai et le samedi 29 mai 2021. Les deux soirs, les fans vivront un moment et demi inoubliable. représentation d’une heure, écouter des chansons en direct du dernier album, «Humain.: II: Nature»., Pour la toute première fois. Ces deux soirées auront leurs propres setlists légèrement différentes.

En décembre, Hietala a été couronné vainqueur de la saison automne 2020 de “Chanteuse masquée Suomi” – l’édition finlandaise du populaire concours de chant masqué. Il était déguisé en Tohtori – le Docteur.

«Humain.: II: Nature». a été publié en avril 2020. Le suivi de 2015 “Formes infinies les plus belles”, «Humain.: II: Nature». est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisée en huit chapitres, sur le CD 2.