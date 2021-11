Tupac Estate annonce l’exposition Wake Me When I’m Free

La succession de Tupac Shakur a annoncé une nouvelle exposition explorant la vie et l’héritage du défunt rappeur. Wake Me When I’m Free ouvrira ses portes à Los Angeles le 21 janvier. L’exposition se rendra dans d’autres villes après son passage à Los Angeles, mais ces détails n’ont pas encore été annoncés. Voir plus sur le site Web Wake Me When I’m Free.

Un communiqué de presse décrit Wake Me When I’m Free comme « en partie un musée, en partie une installation artistique, en partie une expérience sensorielle », et note que la vie de la mère de Tupac, Afeni Shakur, qui était membre des Black Panthers, a une présence significative dans son récit. Son directeur créatif Jeremy Hodges a déjà travaillé avec Drake et Jay-Z. Hodges a développé Wake Me When I’m Free aux côtés de Nwaka Onwusa, conservateur en chef et vice-président des affaires curatoriales au Rock & Roll Hall of Fame. Tupac Shakur a été intronisé au Rock Hall en 2017.

