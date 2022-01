Tupac : le patron du record qui prétendait être la « réincarnation de Tupac » admet les crimes commis avec des armes à feu | Royaume-Uni | Des nouvelles

Michael Alunomoh, 34 ans, écoutait « Hit Em Up » de Tupac lorsqu’il a tiré à blanc avec une arme de poing et un fusil d’assaut dans le ciel. Alunomoh avait écouté « Hit Em Up », qui comprend les paroles « Grab ya Glocks, when you see Tupac. Call the cops, when you see Tupac ». En avril 2020, Alunomoh, qui est le PDG de Truth or Dare Records, a tiré dans le ciel depuis son appartement de Chatham Dockside avant que des policiers armés n’arrivent sur les lieux.

Lors d’un précédent procès, le jury a appris comment Alunomoh avait affirmé avoir entendu une voix dans sa tête lui disant de « troubler la paix ».

Le tribunal a appris qu’il l’avait fait pour que la police arrive et lui prodigue le traitement dont il avait besoin.

Le procès de l’année dernière a été avorté après que le juge concerné soit tombé malade.

Quelques minutes avant son nouveau procès à Maidstone Crown Court lundi, il a reconnu trois infractions de possession d’armes à feu d’imitation – dont deux pistolets à blanc 9 mm à chargement automatique et un fusil d’assaut Camp – et l’intention de provoquer la peur de la violence.

Au moment de son arrestation, trois psychiatres ont affirmé qu’Alunomoh souffrait de problèmes mentaux.

Le Dr Bernard Chin a révélé qu’Alunomoh avait repris les paroles de la chanson de Tupac pour saisir ses armes et appeler la police.

Le Dr Chin a ajouté: « Je lui ai demandé ce qu’il avait fait après avoir entendu les paroles et il m’a dit qu’il avait tiré depuis le balcon. »

Il a également affirmé qu’Alunomoh avait été inspiré par la chanson lorsqu’on lui a demandé.

Le tribunal a également appris comment Alunomoh avait déclaré à la police qu’il était un « roi en attente d’être couronné ».

Le 23 mars 2020, un mois avant l’incident, il avait été sectionné par la police.

La police avait repéré l’accusé conduisant de façon erratique et lorsqu’il a été arrêté, il a commencé à manger de l’herbe.

Le tribunal a également appris qu’Alunomoh avait téléphoné à la police la veille de l’incident avec une arme à feu en avril 2020, disant que quelque chose n’allait pas dans sa tête.

Alunomoh a déclaré à la police après son arrestation : « Je tirais. Je ne tuais personne.

« Je faisais juste mon propre truc parce que c’est toujours dans ma tête.

« J’ai continué à tirer. Bang, bang, bang, bang.

« Puis la police est arrivée et j’ai dit ‘Tu dois me soigner, tu dois m’aider’. »

Il a également nié avoir tenté d’effrayer le public.

Alunomoh a déclaré : « Si c’était le cas, je tirerais, je viserais.

« Je le faisais juste vers le ciel et je criais ‘Appelle la police’. »

Depuis son premier procès, Alunomoh est soigné à l’hôpital.