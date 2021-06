Tupac Rapping Eminem Paroles? Ce rappeur TTS AI rend cela possible

in

Une nouvelle IA de synthèse vocale permet aux utilisateurs de générer des paroles à chanter avec la voix d’un rappeur spécifique.

L’outil Uberduck permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs célébrités et de saisir du texte pour les entendre parler. Cette IA TTS peut générer des voix de rappeurs comme Tupac, Eminem, Ice Cube et Juice WRLD. Il fait un travail assez impressionnant en reproduisant le flux spécifique d’un rappeur.

C’est parce que vous pouvez synthétiser la parole en paroles « calmes » ou « intenses ». La distinction est là pour Tupac et Eminem, imitant le flow spécifique de ces rappeurs au cours de différentes parties de leur musique. Le créateur de l’IA dit que l’objectif était de créer un agent de dialogue ouvert.

“J’ai construit un chatbot audio interactif sur WebRTC qui a généré des réponses textuelles avec un modèle Transformer et les a synthétisés en audio, mais j’ai trouvé que la synthèse vocale était la partie la plus excitante du projet”, a déclaré le créateur à TheNextWeb.

Uberduck a été reconnu sur TikTok après que l’application a été forcée de changer sa voix TTS. Une action en justice déposée par l’actrice de doublage originale de TikTok TTS a forcé un changement moins que stellaire. De nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​recherché Uberduck en remplacement de leurs vidéos.

Maintenant, vous pouvez trouver des vidéos TikTok avec Biggie rappant de nouveaux couplets, ou Kanye West rappant Bohemian Rhapsody.

Même Mike Shinoda de Linkin Park a posté un TikTok de sa chanson Happy Endings comme s’il avait été rappé par Biggie. L’IA fait un travail admirable pour synthétiser du texte si vous ajoutez des voyelles supplémentaires pour étendre les syllabes.

Faux Rapper AI – Voix de rappeur arrachéesTupacDababyE-40EminemIce CubeJay-ZJuice WRLDKanye WestLil JonLil PeepLudacrisMC RideMF DoomNotorious BIGRick RossTyler, le créateurXXXTENTACION

L’outil est tellement précis qu’il a suscité des inquiétudes en matière de désinformation et de diffamation. Les conditions d’utilisation d’Uberduck interdisent aux utilisateurs d’utiliser l’une des sorties à des fins commerciales ou pour la production de matériel diffamatoire.

Les utilisateurs doivent également clairement étiqueter l’audio comme généré par une IA. Étant donné que l’outil ne peut pas être utilisé sans inscription, les utilisateurs peuvent être associés au contenu et bannis pour avoir enfreint les règles. L’inventeur de l’outil dit qu’il supprimera également toutes les voix représentées sur demande.

Ce genre de chose marche sur une ligne très mince entre être flatteur et une arnaque de la voix de quelqu’un. La Californie et New York ont ​​toutes deux des lois sur le droit de publicité post-mortem. Ces lois pourraient empêcher des outils comme celui-ci d’être largement utilisés à l’avenir.

