Lors de son émission du lundi après-midi, la présentatrice de MSNBC, Katy Tur, a tenté de prétendre à titre préventif que les résultats des élections en 2022 et 2024 – des concours dans lesquels les républicains devraient bien réussir – seraient illégitimes. Elle s’est même demandé s’il y avait un « plan d’urgence » en place pour 2024 au cas où « il y aurait une autre insurrection violente avec des millions de personnes ».

« Donc, nous ne regardons pas seulement vers le passé, pas seulement il y a un an, Phil, nous regardons vers l’avenir, nous regardons vers 2022 et aussi vers 2024, où il y a de sérieuses inquiétudes parmi beaucoup d’experts politiques, beaucoup d’experts en sécurité nationale, beaucoup de journalistes, que la prochaine élection ne sera pas juste et que la personne qui perd les élections pourrait être celle qui deviendra le président élu », Tur a prédit sauvagement en faisant référence au premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill.

Le correspondant principal du Washington Post à Washington, Philip Rucker, a répondu en vantant comment les démocrates prévoyaient d’exploiter l’anniversaire pour vendre leur poussée radicale pour fédéraliser les élections :

Le président Biden a fait campagne pour restaurer et protéger la démocratie, a-t-il déclaré, ce serait une caractéristique de sa présidence. Et, vous le savez, clairement l’administration souhaite que les droits de vote passent au Congrès dans les semaines à venir. De toute évidence, c’est une priorité depuis un certain temps qui a glissé derrière l’infrastructure, derrière Build Back Better, a perdu de son élan sur Capitol Hill. Et je pense qu’il va y avoir un effort dans les prochains jours pour profiter de l’anniversaire du 6 janvier pour faire revivre cela.

Cependant, il a averti mélodramatiquement que « l’adoption d’un projet de loi sur le droit de vote ne suffit tout simplement pas à protéger, à fortifier la démocratie ».

Quelques instants plus tard, Tur craignait : « Il y a beaucoup de gens qui pensent que 2024 va être violent. » Se tournant vers la correspondante nationale de Politico, Betsy Woodruff Swan, Tur a demandé à bout de souffle : « … y a-t-il quelque chose qui est prévu pour 2024 – ‘Si ‘X’ se produit, nous allons faire ‘Y’ ?’ S’il y a une autre insurrection violente avec des millions de personnes ou des milliers de personnes, s’il y a plus de personnes armées qui tentent de s’emparer de force des maisons d’État, et cetera, y a-t-il un plan d’urgence en cours d’élaboration pour 2024 ? »

Terminant le segment de la peur hystérique, Tur a proclamé : « Je déteste devoir en parler avec vous parce que c’est effrayant, mais c’est quelque chose que nous devons tous affronter de front parce que cela nous vient à l’esprit. »

Malgré les lamentations des médias de gauche sur la « démocratie », des présentateurs comme Tur lancent déjà des théories du complot déréglées sur le vol des futures élections et sur des « millions » d’Américains qui se préparent à renverser le gouvernement.

Cette tentative de délégitimer déjà tout éventuel succès des républicains aux urnes dans les mois et les années à venir a été portée aux téléspectateurs par CarShield et Aleve. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.

Voici une transcription du segment du 3 janvier :

14 h 31 HE (…) KATY TUR : Nous ne regardons donc pas seulement vers le passé, pas seulement il y a un an, Phil, nous regardons vers l’avenir, nous regardons vers 2022 et aussi vers 2024, où il y a de sérieuses inquiétudes parmi beaucoup d’experts politiques, beaucoup d’experts en sécurité nationale, beaucoup de journalistes, que la prochaine élection ne sera pas juste et que la personne qui perd les élections pourrait être celle qui deviendra le président élu. Étant donné les chiffres que nous voyons dans ces sondages, le nombre d’Américains qui pensent que Joe Biden n’est pas le vrai président, le nombre de personnes qui conviennent que la violence contre le gouvernement est parfois justifiée, et encore une fois, ce sont des millions de personnes, ce que fait la Maison Blanche à ce sujet ? Je veux dire, j’ai envoyé un texto à un haut fonctionnaire l’autre jour et ils ne m’ont même pas répondu. Sont – peuvent-ils faire quelque chose ? PHILIP RUCKER [WASHINGTON POST SENIOR WASHINGTON CORRESPONDENT]: Eh bien, ils sont limités, Katy, dans ce qu’ils peuvent faire. Le président Biden a fait campagne pour restaurer et protéger la démocratie, a-t-il déclaré, ce serait une caractéristique de sa présidence. Et, vous le savez, clairement l’administration souhaite que les droits de vote passent au Congrès dans les semaines à venir. De toute évidence, c’est une priorité depuis un certain temps qui a glissé derrière l’infrastructure, derrière Build Back Better, a perdu de son élan sur Capitol Hill. Et je pense qu’il va y avoir un effort dans les prochains jours pour profiter de l’anniversaire du 6 janvier pour faire revivre cela. Mais adopter un projet de loi sur le droit de vote n’est tout simplement pas suffisant pour protéger, renforcer la démocratie, étant donné ce que nous entendons dans les sondages d’opinion et ce que, franchement, nous voyons de nos propres yeux dans tout le pays, le fait que des dizaines de millions des Américains continuent de croire que l’élection a été truquée alors qu’il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. (…) 14 h 34 HE TUR : Il y a beaucoup de gens qui pensent que 2024 va être violent. Quand vous parlez à vos sources à ce sujet, je veux dire, il y a – au-delà de la Maison Blanche – où en sommes-nous ? BETSY WOODDRUFF CYGNE [POLITICO NATIONAL CORRESPONDENT]: Il est difficile de voir le 6 janvier comme autre chose qu’un signe avant-coureur de menaces importantes. Mais il est également important de se souvenir de quelque chose auquel les gens n’ont pas pensé la nuit ou qui pourrait ne pas être à l’esprit de beaucoup de gens qui ont vu ce qui s’est passé ce jour-là. Il est important de se rappeler que ce pays a une longue et troublante histoire de violence politique. Et ces dernières années, les experts en sécurité nationale ont conclu, franchement, juste en comptabilisant le nombre de victimes, que la menace du terrorisme national est une menace plus grande pour la patrie que la menace que représente le terrorisme international. (…) 14 h 36 HE TUR : Quand vous parlez à vos sources de sécurité nationale, Betsy, au-delà du Capitole lui-même, y a-t-il – y a-t-il quelque chose qui est prévu pour 2024 – « Si « X » se produit, nous allons faire « Y » ? » S’il y a une autre insurrection violente avec des millions de personnes ou des milliers de personnes, s’il y a plus de personnes armées qui tentent de s’emparer de force des maisons d’État, et cetera, y a-t-il un plan d’urgence en cours d’élaboration pour 2024 ? WOODDRUFF SWAN : C’est une excellente question. Je n’ai pas connaissance d’un plan d’urgence spécifique. Mais ce que je peux vous dire, c’est que l’un des principaux objectifs pour les personnes dans l’espace de la sécurité nationale, qui n’est pas particulièrement sexy mais qui est devenu incroyablement important à la suite du 6 janvier, est le partage d’informations entre les autorités nationales et locales chargées de l’application des lois et entre les fédéraux. (…) 14 h 38 HE TUR : Je déteste devoir en parler avec vous parce que c’est effrayant, mais c’est quelque chose que nous devons tous affronter de front parce que cela nous vient à l’esprit.