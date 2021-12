Turbo Cecofry 4D, la friteuse sans huile de Cecotec qui fait aussi des pizzas et des yaourts, un bon cadeau à prix réduit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les friteuses diététiques ont été l’une des découvertes les plus excitantes de 2021. Si vous n’en avez pas encore, c’est une bonne opportunité.

Est friteuse cecotec cuit les aliments en les entourant à 360 degrés et en répartissant uniformément toute sa puissance calorifique. Nous aurons juste besoin d’une petite quantité d’huile pour faire frire des frites, des pâtes ou créer toutes sortes de plats savoureux, y compris des desserts et des pizzas.

Vous pouvez acheter Friteuse sans huile Turbo Cecofry 4D à prix réduit de Cecotec dans votre boutique officielle. Il ne coûte que 109 euros, avec une livraison gratuite en 24-72 heures.

C’est une friteuse diététique automatique qui cuit presque sans huile. Il dispose de 8 programmes prédéfinis: Sauté, Toast, Chips, Four, Manuel, Poêlée, Riz et Yaourt.

Friteuse diététique à air chaud qui permet de cuisiner sans matière grasse pour manger plus sainement. En plus de la friture, vous pouvez également faire sauter, griller, cuire du riz et même faire du yaourt, ce qui en fait un appareil très polyvalent.

En plus des programmes prédéfinis vous pouvez régler manuellement la température de 100 à 240 ºC. Avec un temps de cuisson de 5 à 90 minutes. La puissance atteint 1 350 W.

Un fait important est qu’il cuisine sur 2 niveaux : il est capable de préparer jusqu’à 2 plats en même temps.

Il intègre une palette d’agitation automatique Premium et une poignée pour mieux le tenir pendant que vous cuisinez, tous deux amovibles.

Il a également un seau bordé de pierre de Capacité de 3 litres. Il est capable de faire frire jusqu’à 1,5 kg de pommes de terre en une seule fois.

Et si vous ne savez pas quoi préparer, pas de problème : il comprend un livre de cuisine avec 40 recettes et 8 recettes vidéo.

Si vous voulez savoir s’il s’adaptera à votre plan de travail de cuisine, les mesures sont les suivantes : 31 x 39 (47 cm avec la poignée) x 23 cm.

