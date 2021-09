Turbo Overkill amène l’action ultraviolente Cyberpunk FPS à basculer en 2022, et il a une “jambe de tronçonneuse”

in

Si vous avez envie de plus d’action inspirée des jeux de tir 3D à l’ancienne tels que Duc Nukem, PERTE et tremblement de terre, alors gardez un œil sur la prochaine sortie de Trigger Happy Interactive Turbo surpuissant – un « FPS cyberpunk brutal » à venir sur Nintendo Switch en 2022.

Ce FPS cyberpunk ultraviolent est du créateur du jeu primé DOOM II mod de conversion Total Chaos. Le co-fondateur de 3D Realms Scott Miller – le pionnier derrière Duke Nukem, Wolfenstein 3D et un certain nombre d’autres classiques – offriront également un soutien créatif.

“En tant que gars qui a aidé à lancer le genre de jeu de tir avec Wolfenstein 3D, Rise of the Triad, Duke Nukem 3D, Max Payne et Prey, je n’ai pas été aussi enthousiasmé par un FPS depuis l’âge d’or d’Apogee/3D Realms”

En tant que joueur, vous prendrez le contrôle d’un mercenaire nommé Johnny Turbo qui doit nettoyer sa ville natale en proie au crime connue sous le nom de “Paradise”.

“Dans ce paysage infernal de Blade Runner-meets-DOOM, Johnny trouve toute la population de la ville possédée par Syn, une IA voyous, et son armée de serviteurs augmentés. Désespéré d’avoir assez d’argent pour dépasser ses erreurs passées, Johnny entreprend le travail impossible de détruire la plus grande IA jamais créée. Les chasseurs de primes rivaux veulent d’abord remporter le prix… rien n’est facile au paradis. “

Turbo Overkill possède également un certain nombre de fonctionnalités uniques telles qu’un “Hero Time” – décrit comme une nouvelle forme de ralenti avec une torsion, et le protagoniste a une jambe de tronçonneuse ! Les joueurs profiteront de tout cela en parcourant deux douzaines d’étapes remplies de secrets, d’étapes d’arène bonus, de combats bourrés d’action et d’énigmes.

