Turbulence du trafic aérien due à l’onde Covid

Le nombre moyen de départs de vols a fortement baissé à 1 140 contre 1 549 la semaine précédente. Le nombre d’avions par départ est passé de 81 à 72 (cela implique un PLF de ~ 50%).

La deuxième vague Covid et les restrictions qui en résultent dans plusieurs États ont eu des conséquences néfastes sur le trafic aérien, le nombre moyen de vols quotidiens tombant à 82000 au cours de la semaine terminée (WE) le 8 mai 2021 (à l’exclusion des données des 3 et 4 mai en raison de l’indisponibilité ) contre 126 000 la semaine précédente.

