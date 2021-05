Turin accueille Benevento lors de la dernière journée

22/05/2021 à 20:48 CEST

le Bénévent visitez ce dimanche pour Stade olympique Grande Torino se mesurer avec Turin dans leur trente-huitième match de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Turin atteint le trente-huitième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Spezia Calcio lors du match précédent par un résultat de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans sept des 36 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 49 buts en faveur et 68 contre.

Du côté des visiteurs, le Bénévent a récolté une égalité à un contre le Crotone, ajoutant un point lors du dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Turin. Avant ce match, le Bénévent ils avaient gagné dans sept des 37 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un bilan de 39 buts pour et 74 contre.

En tant que local, le Turin Il a gagné trois fois, a été battu sept fois et a fait match nul huit fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. À la maison, le Bénévent a un bilan de cinq victoires, neuf défaites et quatre nuls en 18 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Turin pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Turin et les résultats sont une victoire pour les habitants. Le dernier match entre Turin et le Bénévent La compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un match nul 2-2.

En ce qui concerne leur position dans le classement de la Serie A, nous pouvons voir que l’équipe à domicile est en avance Bénévent avec une différence de quatre points. Les locaux viennent à la réunion en dix-septième position et avec 36 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est dix-huitième avec 32 points.