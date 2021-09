Turin obtient les trois points après avoir battu Sassuolo 0-1

17/09/2021 à 22:46 CEST

Les Turin réussi à battre par le minimum Sassuolo ce vendredi dans le Stade Mapei – Città Del Tricolore (0-1). Les Sassuolo est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le AS Rome par un score de 2-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Turin remporté dans leur stade 4-0 leur dernier match de la compétition contre les Salerne. Grâce à ce résultat, l’équipe de Turin est huitième, tandis que la Sassuolo il est onzième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Turin, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Marko pjaca à la 83e minute, mettant fin à la confrontation avec un score final de 0-1.

C’était un match dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Gianluca scamacca, Hamed Junior Traoré, Giorgos Kyriakopoulos, Abdou Harroui et Grégoire defrel remplacement Giacomo Raspadori, Rogerio, Jérémie Boga, Davide Frattesi et Philippe Djuricic. Les changements de la Turin Ils étaient Cristian Ansaldi, Karol Linetty, Marko pjaca, Rolando Mandragore et Mergim vojvoda, qui est entré par Vague Aina, Dennis Praet, Josip Brekalo, Tommaso Pobega et Wilfried Stéphane Singo.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Turin (Bremer, Vague Aina, Ricardo Rodriguez et Koffi Djidji), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Sassuolo il reste quatre points et le Turin obtenir six points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Serie A : le Sassuolo tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Atalante loin de chez eux, tandis que le Turin jouera dans son fief contre le Latium.

Fiche techniqueSassuolo :Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Rogerio (Hamed Junior Traoré, min.65), Domenico Berardi, Filip Djuricic (Gregoire Defrel, min.87), Davide Frattesi (Abdou Harroui, min.75), Maxime Lopez, Jérémie Boga (Giorgos Kyriakopoulos, min.66) et Giacomo Raspadori (Gianluca Scamacca, min.65)Turin :Vanja Milinkovic-Savic, Koffi Djidji, Ricardo Rodríguez, Bremer, Wilfried Stephane Singo (Mergim Vojvoda, min.78), Sasa Lukic, Tommaso Pobega (Rolando Mandragora, min.77), Ola Aina (Cristian Ansaldi, min.52), Antonio Sanabria, Josip Brekalo (Marko Pjaca, min.77) et Dennis Praet (Karol Linetty, min.64)Stade:Stade Mapei – Città Del TricoloreButs:Marko Pjaca (0-1, min. 83)