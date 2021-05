Turner and Hooch: date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la série Disney +

Le casting de Turner et Hooch comprend Josh Peck, Lyndsy Fonseca, Vanessa Lengies et Carra Patterson

Lorsque Turner et Hooch atterriront sur Disney + cet été, il aura un casting dirigé par Josh Peck comme Scott Turner Jr. (ce nom devrait sembler familier) dans une histoire qui se déroule au moins deux décennies après les événements du film Tom Hanks de 1989. Rejoindre Peck sur le casting de Turner et Hooch sera Lyndsy Fonseca (Comment j’ai rencontré ta mère) et la sœur de son Scott, Laura Turner, Vanessa Lengies (Hawthorne) comme entraîneur de Hooch Erica Mouniere, et Carra Patterson (L’Arrangement) en tant que partenaire de Scott Jessica Baxter, ainsi que plusieurs autres personnes qui apparaissent dans la distribution principale et secondaire.

Josh Peck n’est pas étranger en ce qui concerne le monde de la télévision puisqu’il a passé plus de 20 ans à apparaître dans des émissions de Nickelodeon comme The Amanda Show, All That, et plus particulièrement Drake et Josh, une série qu’il a dirigée avec sa co-star Drake Bell à partir de 2004 à 2007.