Turning Red de Pixar sortira sur Disney Plus le 11 mars

Le prochain film d’animation de Pixar, Turning Red, fera ses débuts en exclusivité sur le service de streaming de Disney Disney+ le 11 mars, renonçant à une sortie en salles dans les territoires où le service est disponible, selon Deadline.

Il s’agit du troisième film Pixar à finir par sauter des cinémas et à atterrir d’abord à Disney +. Soul et Luca se sont également détournés pour faire leurs débuts numériques. L’annonce signale un nouveau pivot des plans de théâtre et de production en raison de la pandémie de COVID-19.

Un aperçu officiel de Turning Red est le suivant : « La jeune actrice Rosalie Chiang prête sa voix à Mei Lee, une adolescente de 13 ans qui se transforme soudainement en un panda roux géant lorsqu’elle est trop excitée (ce qui est pratiquement toujours). Sandra Oh exprime la mère protectrice, voire un peu autoritaire de Mei Lee, Ming, qui n’est jamais loin de sa fille, une triste réalité pour l’adolescente. »

Le film est écrit et réalisé par Domee Shi, qui était également à l’origine du court métrage Pixar primé aux Oscars, Bao.

Ce changement de version n’est pas la seule chose que COVID-19 a eu un impact sur l’industrie du divertissement. Il a été signalé plus tôt cette semaine que la production avait été interrompue sur Star Trek: Picard. D’autres événements majeurs de l’industrie du divertissement, dont les Grammy Awards, ont été annulés, tandis que d’autres, comme le Sundance Film Festival, ont choisi de passer au numérique.