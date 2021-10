Turnip Boy s’engage dans l’expansion de Roguelike de l’évasion fiscale

Je ne vais pas mentir, on dirait que ça pourrait être un anime. Et je le regarderais.Image : Snoozy Kazoo

Avec un nom comme Turnip Boy Commits Tax Evasion, j’espérais apprendre une ou deux choses sur les impôts, la réglementation gouvernementale et les façons dont le système prive fondamentalement les gens d’argent et de biens. Bien que je ne puisse pas dire que j’ai appris quoi que ce soit sur l’évasion fiscale en jouant à cet adorable jeu d’action en 2D – vous ne le faites pas, je suppose ? . C’est sacrément bon.

Développé par Snoozy Kazoo et initialement sorti en avril, Turnip Boy Commits Tax Evasion est un RPG-lite d’exploration de donjons dans lequel vous incarnez un rutabaga prêt à commettre des crimes avec le sourire. Turnip Boy n’a pas payé d’impôts fonciers sur sa maison et, par conséquent, le gouvernement en reprend possession. Turnip Boy devient également le végétarien de course du maire Onion. Si le gouvernement possède votre travail et vos biens, c’est presque comme s’il possédait votre âme. Ce n’est pas seulement la configuration narrative de Turnip Boy Commits Tax Evasion, mais aussi la prémisse entière du jeu : aider notre petit héros à récupérer sa merde.

Mais pour récupérer la propriété et la liberté de Turnip Boy, vous devez effectuer des tâches insensées pour le maire Onion, comme trouver de la bouillie radioactive et une fourchette. Bien qu’il s’agisse principalement d’un jeu d’action dans lequel vous combattez des animaux tels que des lapins et des cochons, Turnip Boy Commits Tax Evasion propose également de légers casse-têtes, qui vous font trouver cette chose pour déverrouiller cette chose pour faire cette autre chose – et répéter ce processus pendant quelques heures. Le jeu n’est pas si long et se termine par un affrontement aux proportions divines (littéralement) avec un fonctionnaire du gouvernement. À la fin, Turnip Boy récupère sa merde et dit au gouvernement de tout foutre en l’air.

Les choses ne s’arrêtent pas là, cependant, car le 26 août, Snoozy Kazoo et l’éditeur Graffiti Games ont publié une mise à jour massive (et totalement gratuite) pour le jeu appelé The Sunset Station. Ce donjon sans fin, une série de wagons remplis de versions gonflées de nombreux ennemis du jeu de base, modifie très légèrement la boucle de gameplay de Turnip Boy Commits Tax Evasion pour inclure de modestes éléments roguelike.

Pour accéder au donjon Limitless Line, vous devez d’abord terminer le jeu de base. Cela inclut de battre le maire Onion au moins deux fois, mais une fois qu’il est hors de vue, un nouveau légume mauvais nommé Conductor Onion prend sa place. Mais battre le chef d’orchestre n’est pas aussi facile.

Sur la ligne Limitless, vous ne pouvez guérir que par des cœurs occasionnels laissés par des ennemis vaincus. Vous n’avez également qu’une seule vie ; vous recommencez depuis le début du train si vous mourez, quelle que soit la distance parcourue. Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers le donjon sans fin, vous rencontrerez les trois principaux boss du jeu. Cela peut sembler monotone, d’autant plus que leurs tactiques de combat ne changent pas beaucoup par rapport à ce que vous avez appris du jeu de base. Cependant, les améliorations de l’extension ajoutent une brève bouffée de difficulté.

Le véritable défi de la ligne Limitless réside dans sa bataille ultime avec Conductor Onion. Ce mec, avec son katana pointu et son shuriken plus pointu, est une menace totale. Il vous suit autour de la voiture bondée, coupant avec détermination et rapidité. Mais même si vous parvenez à le vaincre, quelques voitures plus tard, Conductor Onion revient plus fort, comme un super-vilain d’anime stéréotypé. Je ne sais pas combien de fois Conductor Onion est censé revenir avant que la Limitless Line n’atteigne sa fin (si elle en a une) et ce n’est pas comme s’il allait laisser cela se produire de toute façon. Alors abandonne.

C’est un oignon très méchant et entièrement cerclé. Capture d’écran : Snoozy Kazoo / Kotaku

Les affrontements de boss répétés peuvent devenir assez vieux assez rapidement, avec l’ennui de courir voiture après voiture juste pour combattre les ennemis que vous avez combattus dans le jeu de base. Une certaine variété se présente sous la forme de babioles que vous débloquez pour les ajouter au pool d’objets aléatoires, et si vous trouvez le bon babiole, une course peut se jouer un peu différemment. J’ai vraiment aimé avoir un objet de guérison et un qui infligeait des dégâts de tir massifs à tous les ennemis malheureux à proximité.

Je n’appellerais pas le jeu de base de Turnip Boy Commits Tax Evasion le légume le plus frais du groupe, mais c’est absolument le plus drôle qui soit. L’extension Sunset Station, cependant, est vraiment plus du même arôme. C’est peut-être suffisant pour certains, mais cela semble sans importance ici lorsqu’une grande partie de la boucle reste à peine modifiée. Là encore, c’est gratuit !

J’ai combattu le chef d’orchestre Onion plus d’une douzaine de fois et à chaque fois, il me donne une bonne raclée et me renvoie au début du train. C’est une expérience pénible. Mais au moins, j’ai pu déchirer tous les documents que j’ai trouvés sur le chemin et j’ai dit à ce gouvernement avide et excessif de se faire foutre tout de suite.