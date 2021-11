Turnstile annonce une tournée nord-américaine

Turnstile a annoncé des dates de tournée nord-américaines à l’appui de leur album Glow On. Le groupe jouera deux concerts californiens en février 2022 avant de reprendre le trek au printemps. Trouvez l’horaire de Turnstile, y compris les arrêts en Amérique du Sud, en Europe et au Royaume-Uni, ci-dessous.

Lisez le reportage « Comment Riley Gale, Go-Go Music et Jet Li ont inspiré le Glow On du tourniquet ».

Tous les produits présentés sur Pitchfork sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

Tourniquet Love Connection Tour

Tourniquet:

11-16 Nampa, ID – Centre Ford Idaho

11-20 Mexico, Mexique – Corona Capital 2021

01-29 Nottingham, Angleterre – Rock City

02-01 Londres, Angleterre – Roundhouse

02-05 Leeds, Angleterre – Le réfectoire, Université de Leeds

02-07 Cologne, Allemagne – Palladium Cologne

02-08 Haarlem, Pays-Bas – Patronaat

02-09 Berlin, Allemagne – Astra Kulturhaus

02-10 Leipzig, Allemagne – Île de Conne

02-11 Hambourg, Allemagne – Gruenspan

02-12 Hasselt, Belgique – MOD

02-15 Paris, France – Élysée Montmartre

02-23 San Francisco, Californie – La salle de bal Regency

02-24 Los Angeles, Californie – Le Novo

03-18 Buenos Aires, Argentine – Hip

03-25 São Paulo, Brésil – Autodromo José Carlos Pace

03-27 Sopo, Colombie – Briceño 18 Campo de Golf

04-26 Englewood, CO – Théâtre gothique

04-27 Salt Lake City, Utah – Soundwell

04-29 Vancouver, Colombie-Britannique – Le Rickshaw Theatre

04-30 Seattle, WA – La Showbox

05-02 Portland, OR – Théâtre Roseland

05-04 Albuquerque, Nouveau-Mexique – Théâtre El Rey

05-06 Austin, Texas – Amphithéâtre Waller Creek de Stubb

05-07 Dallas, TX – Amplifié en direct

05-09 Atlanta, GA – La mascarade

05-10 Nashville, TN – Brooklyn Bowl

05-12 Milwaukee, WI – La Rave

05-13 Minneapolis, MN – Théâtre universitaire

05-14 Lawrence, KS – Le Théâtre de Grenade

05-17 Détroit, MI – Théâtre Majestic

05-18 Cleveland, OH – Théâtre Agora

05-19 Toronto, Ontario – Le Phoenix Concert Theatre

05-21 Worcester, MA – Palladium

05-23 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

05-24 Philadelphie, PA – Le Fillmore Philadelphie

05-26 Washington, DC-9:30 Club

06-05 Barcelone, Espagne – Primavera Sound 2022

06-23 Clisson, France – Hellfest 2022

06-24 Ysselsteyn, Pays-Bas – Jera On Air Festival 2022

24/06/26 Manchester, Angleterre – Festival des épidémies 2022

07-16 Paris, France – Lollapalooza Paris 2022