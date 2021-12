Turpin arbitrera le Porto-Atlético et Brych le Real Madrid-Inter

05/12/21 à 11:56 CET

.

Le français Clément Turpin dirigera le Porto-Atlético de Madrid, le club allemand Félix Brych Real Madrid-Inter Milan et les Espagnols Gil Manzano PSG-Bruges, tous correspondant à la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Turpin, international depuis 2010, a mené deux matchs cette saison en Ligue des champions, Barcelone-Dynamo Kiev (1-0) et Milan-Porto (1-1).

Il sera assisté dans les bandes par ses compatriotes Nicolas Donnez-nous et Cyril Gringore dans le match capital dans lequel les deux équipes jouent pour la deuxième place du groupe.

L’allemand Félix Brych, aidé de ses compatriotes Marc bortsch et Stefan lupp, sera chargé d’arbitrer le Real Madrid-Inter Milan du groupe D dans lequel les deux équipes jouent pour la première place, les deux étant déjà classées.Brych, qui a annoncé sa retraite du football international, est un classique en Europe et a cette saison arbitré Atalanta-Young Boys (1-0) et Malmoe-Chelsea (0-1) dans la plus haute compétition continentale.

L’UEFA a également nommé l’Espagnol Jésus Gil Manzano comme responsable du match qui sera joué au Parc des Princes par le Paris Saint Germain et Bruges, du groupe A dans lequel rien n’est en jeu puisque les Français ont assuré la deuxième place du groupe.