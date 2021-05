Turpin, favori pour la finale de la Ligue Europa Manchester United-Villarreal

12/05/2021 à 12:27 CEST

Sauf une surprise capitale, ce sera l’arbitre français Clément turpin celui désigné par l’UEFA pour la finale de la Ligue Europa qui affrontera Villarreal et Manchester United le 23 mai.

En français, international depuis 2008, il est l’un des arbitres de plus haut niveau en arbitrage européen «Elite»; et fait partie de la liste des 19 arbitres choisis pour l’Eurocup cet été.

Il existe plusieurs données qui le prouvent. Dans un premier temps, tous les arbitres qui auraient sifflé en demi-finalistes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa seraient exclus. De plus, les arbitres britanniques et espagnols sont également exclus.

De plus, le Français, même s’il est classé au plus haut niveau, n’a curieusement sifflé aucune demi-finale. Dans le cas de la Ligue des champions, le PSG est impliqué comme l’une des quatre équipes.

Ce serait le deuxième match qui a été appelé cette saison dans la deuxième compétition continentale de clubs. Il a sifflé en février dernier le duel entre PSV et Olimpyakos.

Dans le cas de la Ligue des champions, il y a six matches cette saison. Parmi eux, le duel des huitièmes de finale entre Liverpool et Leipzig ainsi que le choc des quarts de finale entre Chelsea et Porto. Il a justement disparu en demi-finale.

Ce sera la deuxième fois que Villarreal sera sifflé en Europe. Le seul précédent était également en Ligue Europa lors de la saison 2018-2019, qui s’est terminée par une victoire jaune 0-1 contre le Sporting de Portugal.

Jusqu’à présent, il a dirigé Manchester United à deux reprises. Le dernier était en quarts de finale de la Ligue Europa la saison dernière et où ils ont battu Copenhague 1-0 à Old Trafford en prolongation. L’autre précédent était lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui a affronté l’équipe anglaise contre Séville au Sanchez Pijuan qui s’est terminé par un match nul 0-0.