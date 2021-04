Turquie et Sakhir pourraient être ajoutés au calendrier 2021

Des courses en Turquie et à Bahreïn pourraient être ajoutées au calendrier de la F1 2021 alors que les doutes grandissent sur le Canada et Sao Paulo, selon un rapport.

Le calendrier de cette saison a déjà été sujet à des changements avec le déplacement du Grand Prix d’Australie de la fente d’ouverture en mars au 21 novembre tandis que la Chine et le Vietnam ont été effacés, remplacés par les deux prochaines courses à Imola et Portimao respectivement.

Maintenant, l’édition espagnole de Motorsport.com rapporte que les Grands Prix du Canada et de Sao Paulo pourraient également être annulés en raison de la pandémie de santé mondiale en cours.

Le calendrier record de 23 courses a toujours eu un caractère provisoire et le rapport cite le portail brésilien UOL en déclarant que «deux courses engagées l’année dernière pourraient réapparaître en 2021».

Le premier d’entre eux serait le Grand Prix de Turquie, qui serait un choix naturel géographiquement pour prendre le relais du Canada le 13 juin et suivre une semaine après la course en Azerbaïdjan.

Le rapport affirme également qu’Istanbul Park a été contacté par la Formule 1 pour prendre le créneau du 2 mai libéré par le Vietnam, mais l’offre a été refusée car elle tombait pendant le mois sacré du Ramadan, le Portugal est donc intervenu à la place.

Le problème concernant un Grand Prix du Canada est que les règlements de voyage locaux continuent de stipuler que toute personne arrivant dans le pays devrait subir une période de quarantaine de 14 jours, ce qui rendrait une course impossible.

Quant à Sao Paulo, qui est prévu pour le 7 novembre, le Brésil subit actuellement le plus grand nombre de décès quotidiens au monde depuis le début de la pandémie.

Même sept mois avant la course, c’est une préoccupation en tant que variante inquiétante du coronavirus originaire du Brésil et le pays reste sur la « liste rouge » des voyages pour une grande partie du monde.

Par conséquent, un retour à Bahreïn pour un deuxième Grand Prix de Sakhir sur le circuit plus court « Outer » pourrait être envisagé, le Moyen-Orient devant accueillir le point culminant de la campagne en Arabie saoudite le 5 décembre et à Abu Dhabi le week-end suivant.

Les Grands Prix de Turquie et de Sakhir en 2020 ont été parmi les courses les plus mémorables.

À Istanbul, une surface nouvellement réparée et un temps humide ont créé des conditions dangereuses, Lance Stroll décrochant la pole position avant que Lewis Hamilton ne triomphe pour décrocher son septième titre de champion du monde des pilotes.

Hamilton a raté le Grand Prix de Sakhir en raison de la contraction du COVID-19 et son remplaçant chez Mercedes, George Russell, aurait probablement gagné sans une erreur d’arrêt au stand de l’équipe et une crevaison subséquente, la victoire revenant à Sergio Perez pour la première fois. dans 190 départs de course de F1.

