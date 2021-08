Turtle Rock répond aux questions de la communauté Back 4 Blood

Back 4 Blood a l’air vraiment fort, alors nous voulions en savoir plus.

Les dernières semaines Retour 4 Sang La bêta fermée a été un grand succès parmi mon groupe d’amis. Nous ne sommes pas seuls dans ce cas non plus, car près de 100 000 joueurs se sont connectés pour jouer en même temps sur Steam à son apogée. Ce record a déjà été battu par la bêta ouverte, en direct maintenant.

J’ai été particulièrement impressionné par la profondeur que le système de construction de deck apporte à Back 4 Blood. Il élève le jeu d’un simple et bon jeu de tir coopératif auquel vous aimez jouer à un jeu auquel vous allez penser lorsque vous ne jouez pas.

Donc, avec la bêta ouverte en cours, nous avons pensé poser à Turtle Rock Studios quelques-unes des questions les plus courantes. Certains d’entre eux sont les nôtres, et d’autres la communauté en ligne s’est interrogée.

J’ai rencontré le producteur principal Matt O’Driscoll pour essayer d’obtenir des réponses. Voici ce que j’ai appris.

Le cross-play est disponible sur toutes les plateformes, y compris Windows (Game Pass) vers Steam.

C’est un sujet qui m’a particulièrement intéressé, car de nombreux jeux traitent la version du Windows Store Game Pass comme sa propre plate-forme et n’autorisent pas la coopération avec Steam. Dans Back 4 Blood, tout le monde peut jouer ensemble, quelle que soit la plateforme.

La dernière génération est toujours le même jeu, donc la PS4 et la Xbox One ne sont pas désavantagées.

Matt O’Driscoll a précisé que même si vous pouvez vous attendre à une cible de framerate inférieure sur les consoles de dernière génération, le code de jeu exécuté en dessous est le même sur toutes les plateformes. Cela signifie que le nombre et les pouvoirs des zombies ne seront pas ajustés par plate-forme, de sorte que ces joueurs n’auront pas à supporter d’incohérences de gameplay.

Comment fonctionne le système DLC gratuit ?

Il y a quelques semaines, Turtle Rock a confirmé que les joueurs qui possèdent le DLC Back 4 Blood peuvent inviter des non-propriétaires à y jouer avec eux.

C’est une grande nouvelle, et souvent rare pour les jeux coopératifs. Cependant, si vous ne possédez pas le DLC, vous ne pourrez pas rechercher de jeux exécutant ce contenu dans l’espoir d’en trouver un. Vous devrez être invité par un ami qui le possède.

Quel est le problème avec les serveurs dédiés ?

Lorsque j’ai joué à la version bêta de Back 4 Blood avec des amis du monde entier, j’ai remarqué un ping élevé lorsque j’ai été invité à leur Fort Hope – la zone centrale du jeu – et le jeu affiche même une icône d’avertissement lorsque le ping dépasse 150 ms.

Cependant, lorsque l’exécution commence réellement, le ping est normalisé pour tout le monde, j’ai donc demandé à O’Driscoll de clarifier ce qui se passe réellement là-bas. Il a confirmé que bien que Fort Hope fonctionne sur la connexion de l’hôte, le jeu alloue un serveur dédié une fois que vous avez atteint le matchmaking.

FOV sur la demande de consoles est reconnu.

C’est un autre problème sur le radar de Turtle Rock, en particulier sur PS5 et Xbox Series X. Bien que O’Driscoll n’ait pas pu me donner de réponse d’une manière ou d’une autre, il comprend que c’est une demande populaire pour les joueurs de console et a déclaré que l’équipe étudie il.

Les bots seront améliorés.

Les bots de la bêta de Back 4 Blood ne sont pas très intelligents. Ils peuvent tirer et marquer des objets pour le groupe, mais vous ne pouvez pas compter sur eux pour faire beaucoup plus. C’est quelque chose sur lequel Turtle Rock travaille – c’est l’un des grands projets actuels de l’équipe – et O’Driscoll a déclaré que les bots du jour du lancement seront plus intelligents que la version bêta.

L’équilibre de la difficulté sera ajusté.

Contrairement à l’alpha, la première difficulté de la bêta de Back 4 Blood (Survivor) est beaucoup trop facile. La difficulté moyenne (Vétéran) est assez bien équilibrée, mais la troisième option (Cauchemar) est tout simplement trop difficile.

La difficulté est l’un des domaines dans lesquels Turtle Rock utilisera les commentaires bêta pour régler. Bien qu’O’Driscoll ne puisse pas s’engager sur des changements spécifiques, il a déclaré que Survivor et Nightmare verront le plus de changements.

L’écran des statistiques de fin de manche sera agrandi.

Si vous êtes un fan de Left 4 Dead, vous manquez probablement les écrans de statistiques de fin de tour très détaillés de ces jeux, qui exposaient un certain nombre de statistiques granulaires, en particulier en ce qui concerne les tirs amis. L’équivalent actuel de celui de Back 4 Blood ne met en évidence qu’une statistique par joueur, avant de passer à une vue plus large offrant plus de détails, mais pas assez. O’Driscoll a déclaré que cet écran a été mis à jour depuis la version bêta, mais ne dirait pas combien il va exposer.

À quoi s’attendre au lancement.

Je n’ai pas pu obtenir de confirmation sur le nombre d’actes ou de missions disponibles dans le jeu complet, mais O’Driscoll a dit que vous pouvez certainement vous attendre à plus de zombies spéciaux, aux côtés évidemment du reste de la campagne et des Nettoyeurs restants.

Il y aura une sorte de contenu post-lancement gratuit.

Bien qu’O’Driscoll ait déclaré que l’équipe se concentre actuellement sur le contenu du jour du lancement, il a confirmé que vous pouvez vous attendre à ce que du contenu gratuit arrive sur toute la ligne. Cela prendra probablement la forme de produits cosmétiques, mais Turtle Rock n’a pas encore finalisé ces plans.

Vous pouvez télécharger et jouer à la bêta ouverte de Back 4 Blood jusqu’au lundi 16 août. Le jeu complet sortira le 12 octobre.