Tus archivos a salvo al mejor precio: Discos SSD en ofertón

Aunque son muchos los servicios de almacenamiento en la nube que podemos usar hoy en día, lo cierto es que son muchos los que prefieren hacer uso de un disco o SSD externo. De esta forma, siempre podremos tener un respaldo de todos nuestros archivos a mano, allá donde vayamos y sin necesidad de tener conexión a Internet. Si estas buscando un disco SSD externe de qualité, estos son algunos de los modelos más interesantes que puedes encontrar ahora con un gran descuento.

Entre todos estos modelos, podemos encontrar SSD externos de entre 500 Go et 1 To. Por lo tanto, podrás elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades tanto de espacio necesario como en el presupuesto.

Disques SSD externes avec descuentazo

WD My Passport Go

Ce modèle de Western Digital est un SSD ou une discothèque de 500 Go de capacité avec une capacité de moins de 31%. Un SSD cuyo precio oficial es de 112,39 euros y ahora podemos conseguir por seul 77,48 euros. Dispone de una carcasa resistente a golpes o caídas de hasta 2 metros y una velocidad de lectura y escritura de datos de hasta 400 MB/s. Est compatible avec Windows et Mac.

SanDisk Extreme

Es otro de los SSD externes les plus résistants. Cuenta con un formato compacto que nos permite llevarlo cómodamente a cualquier parte y una capacidad de 1 TB. La vitesse de lecture que nos ofrece este modelo de SanDisk es de hasta 550 MB/sy es un modelo que ofrece resistencia al agua. El precio oficial es de 294,99 euros, pero ahora podemos conseguirlo a menos de la mitad de su precio. Esto es gracias a la oferta que encontramos en Amazon, donde se le ha aplicado un descuento del 53%. Mientras dure la oferta es posible comprarlo por solo 139,99€.

WD_Noir P50

Este SSD externe de Western Digital ofrece un espace pour garder tous les archives de 500 GB. Un modèle compatible avec Windows, Mac et Playstation idéal pour tous les titres préférés siempre a mano. La vélocité de la réception est de 2 000 Mo/sy avec un 20% de descuento disponible en Amazon. Esto significa que de los 174,37 euros de su precio original, tan solo tendremos que pagar 139,99€ mientras dure la oferta.

Samsung T5

Il s’agit de l’un des SSD externes du fabricant Samsung les plus populaires et les plus demandés. Une discothèque o unidad de estado sólido available in varias configuraciones y que hora podemos encontrar también en oferta. En esta ocasión, se trata de la version con 500 GB y que Podemos conseguir por 79,99 euros en oferta en PcComponentes. Dispone de una carcasa metálica muy robusta que lo hace resistente a cualquier golpe o caída fortuita.

Seagate One Touch

Ce modèle de Seagate est un SSD externe de 500 Go de capacité et d’une vitesse de 1030 Mo/s. Un modèle compatible avec Windows, Mac et Android qui inclut une inscription de regalo sur Mylio Créer pour organiser toutes les photos avec une facilité totale et 4 mois de plan Adobe Creative Cloud Photography. El precio oficial para este modelo es de 94,99 euros, pero ahora podemos comprarlo en Amazon por 84,12 euros.