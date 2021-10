Tushil : P1135.6 Frégate lancée à Moscou ; La marine indienne va bientôt les mettre en service

Dans une déclaration officielle publiée par la marine indienne, Ilya Samarin, directeur général du chantier naval Yantar, Kaliningrad, a évoqué dans son discours les défis auxquels le chantier naval est confronté dans l’exécution de projets complexes.

Avant le prochain sommet annuel indo-russe, la 7e frégate de la marine indienne de classe P1135.6 « Tushil » a été lancée vendredi 28 octobre 2021 au chantier naval Yantar, à Kaliningrad, en Russie. La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du D sortant Bala Venkatesh Varma, ambassadeur de l’Inde (Moscou), de hauts responsables de la marine indienne ainsi que de la Fédération de Russie.

Quelle est la signification de Tushil ?

La nouvelle frégate a été nommée Tushil par Mme Datla Vidya Varma. Un nom sanskrit — signifie « Bouclier protecteur ».

En savoir plus sur la frégate du P1135.6

Le contrat pour la construction de deux navires en Russie a été signé à l’issue de pourparlers bilatéraux entre le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine en octobre 2018.

Conformément à un accord intergouvernemental (IGA) entre les deux gouvernements relatif à la construction de deux navires du projet 1135.6 – à construire en Inde au chantier naval de Goa Limited (GSL) et deux en Russie. Les deux en cours de construction à GSL font l’objet d’un transfert de technologie depuis la Russie.

Les frégates construites en Russie ont coûté près de 500 millions de dollars chacune.

Le projet 1135.6 est également connu sous le nom de classe Talwar, une classe de frégates lance-missiles. Ceux-ci ont été conçus et construits par la Russie pour la marine indienne. Ce sont des frégates modifiées de classe Krivak III qui sont également la base principale de la frégate russe de classe Amiral Grigorovich.

Ces frégates sont construites sur la base des spécifications des exigences de la marine indienne pour répondre à l’éventail complet de la guerre navale couvrant les trois dimensions – aérienne, de surface et sous-marine.

Ces navires sont équipés d’une puissante combinaison d’armes et de capteurs indiens et russes à la pointe de la technologie. Ils ont la capacité d’opérer dans les eaux littorales et bleues, également en tant que consort dans une tâche navale et en tant qu’unité unique.

Ils ont une « technologie furtive » – ​​capable de capter les signatures de bruit sous-marin et ont un faible radar.

Les principaux équipements fournis par l’Inde, notamment le radar de surveillance de surface, la suite de communication et le système ASW, les missiles surface à surface et le système sonar sont à bord. Des missiles sol-air russes et des supports d’armes à feu sont également présents.

Qu’a dit le DG du chantier naval Yantar ?

Dans une déclaration officielle publiée par la marine indienne, Ilya Samarin, directeur général du chantier naval Yantar, Kaliningrad, a évoqué dans son discours les défis auxquels le chantier naval est confronté dans l’exécution de projets complexes.

Selon lui, malgré les défis posés par la pandémie mondiale de COVID, des solutions innovantes ont été appliquées lors des travaux de production.

Les navires devraient être livrés dans les délais contractuels, a-t-il déclaré dans son discours. Les délais contractuels courent à compter du jour de la signature du contrat. Cela signifie que d’ici 2022, ces frégates commenceront à être mises en service dans la marine indienne.

L’envoyé indien sortant, tout en reconnaissant les efforts du chantier naval de Yantar, a souligné la longue tradition de coopération technique militaire entre les deux pays.

Ces frégates comme cela a été mentionné précédemment seront équipées par les missiles BrahMos qui est une joint-venture entre l’Inde et la Russie. Ces missiles remplacent les missiles anti-navires 3M-54E Klub-N et les capteurs avancés.

Pourquoi ces frégates sont-elles importantes pour la Marine ?

Ils ajouteront plus de puissance à la marine indienne opérant dans la région de l’océan Indien (IOR). La marine indienne est confrontée à une énorme pénurie de frégates – il s’agit de l’opération dix et il en faut près de 24.

Qu’est-ce que la Marine opère en ce moment?

Il a six frégates de classe Talwar en service. Et les nouveaux qui rejoindront bientôt sont plus avancés technologiquement.

Moteurs pour les frégates

L’Inde achète directement des turbines à gaz M90FR à l’Ukraine pour alimenter les frégates. Ces moteurs seront installés à bord des frégates du GSL.

Ces moteurs à turbine à gaz M90FR sont construits et conçus par l’entreprise ukrainienne Zorya-Mashproekt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.