Tusk, qui dénigre le Brexit, s’engage à renverser le gouvernement eurosceptique polonais | Politique | Nouvelles

L’homme politique qui s’en prend au Brexit espère relancer son parti autrefois dominant de la Plateforme civique (PO) après plus d’une demi-décennie dans le désert. M. Tusk, un ancien Premier ministre polonais, a mené son parti à la victoire lors de deux élections législatives consécutives entre 2007 et 2014. Mais PO a depuis plongé dans l’obscurité, subissant six défaites consécutives contre le gouvernement Droit et Justice.

Dans un discours prononcé lors de la conférence annuelle de son parti, M. Tusk, pro-européen, a dénoncé le droit et la justice pour avoir détruit les relations avec Bruxelles, de multiples allégations de corruption et une réponse bâclée à la pandémie.

Il a déclaré: «Je suis de retour à 100%.

« Le mal que PiS accomplit est évident, éhonté et permanent. . . C’est une pitoyable parodie de dictature.

M. Tusk est surtout connu au Royaume-Uni comme un farouche opposant au Brexit alors qu’il était président du Conseil européen.

Le Polonais a suggéré un jour qu’il y avait une « place spéciale en enfer » pour les Brexiteers dans une explosion furieuse lors des pourparlers de divorce avec l’UE de la première ministre de l’époque, Theresa May.

Le retour de M. Tusk au pays a été salué par Rejoiner Andrew Adonis, qui a déclaré que la nouvelle était “excellente”.

Et Neale Richmond, député irlandais et porte-parole du Fine Gael pour les affaires européennes, a déclaré : « Meilleurs voeux à Donald Tusk, un grand ami de l’Irlande et un merveilleux dirigeant pour la Pologne.

Mais les rivaux de M. Tusk en matière de droit et de justice étaient beaucoup plus dédaigneux de son vœu de les renverser.

Le ministre de la Culture Piotr Glinski a suggéré que l’ancien eurocrate avait fui la Pologne pour un emploi bien rémunéré à Bruxelles.

M. Glinski a déclaré : « L’état émotionnel de M. Tusk est un peu dérangeant ; la haine et le mépris tout le temps.

Le leader de la loi et de la justice, Jaroslaw Kaczynski, qui est également vice-Premier ministre polonais, a déclaré que la “position de M. Tusk n’était pas la plus forte”.

Beaucoup espèrent que M. Tusk pourra ramener des électeurs à PO avec ses références pro-européennes.

Mais d’autres le voient comme retenu par ses derniers mois en tant que Premier ministre.

Dans un récent sondage, seulement 26% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que M. Tusk devrait reprendre son ancien rôle au sein de PO.