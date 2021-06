Tute Consult intègre Shweta Mehrotra à la tête de la stratégie

Mehrotra travaillera en étroite collaboration avec Komal Lath, fondateur de Tute Consult

L’agence marcom intégrée Tute Consult a nommé mardi Shweta Mehrotra à la tête de sa stratégie. Le vaste répertoire d’expérience de Mehrotra aidera à construire et à renforcer le D2C et les entreprises traditionnelles dans les services payants, détenus et gagnés offerts par Tute, a déclaré l’agence. Elle travaillera en étroite collaboration avec Komal Lath, fondateur de Tute Consult et supervisera les stratégies et les opérations à tous les niveaux.

Au cours de sa carrière de plus de 18 ans, Mehrotra a géré des clients dans une grande variété de secteurs, notamment la mode, la beauté, les produits de grande consommation, l’aviation, la technologie, l’immobilier, le commerce électronique, l’hôtellerie, la restauration, les médias et le divertissement, les télécommunications et bien d’autres. Dans le passé, elle a travaillé chez Good Relations India, Lintas Live, Avian Media et MSL Group entre autres et a mené plusieurs campagnes pour des clients. Avant de rejoindre Tute Consult, elle consultait plusieurs sociétés, dont Ogilvy et The Prophets PR.

« Au fil des ans, j’ai vu comment les entreprises recherchent une approche de communication plus intégrée. Tute redéfinit aujourd’hui la communication, innove, intègre et livre dans tous les aspects qui font d’une agence marcom en pleine croissance. Ayant travaillé avec des agences de premier plan dans le passé, puis ayant fourni des services de conseil indépendants, ce rôle va s’accompagner de défis intéressants et de nouveaux apprentissages. Je suis impatient de servir la gamme variée de clients et de gérer les équipes dynamiques tout en développant l’entreprise pour l’aider à atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Mehrotra.

« Shweta arrive chez nous à un moment crucial où la croissance, l’apprentissage et la créativité se croisent. Dans notre domaine dynamique, nous recherchons toujours des personnes possédant une riche expérience qui peuvent développer la vision et créer leurs propres références. Cette relation sera certainement longue et charmante », a ajouté Lath lors de la nomination.

