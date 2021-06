Tutelle : Britney Spears brise le silence au tribunal

. Bannière en faveur de la chanteuse Britney Spears, qui se bat devant la Justice pour gagner sa tutelle.

Britney Spears a rompu le silence après une longue période sans faire de déclarations publiques, dans le cadre d’une audience publique au cours de laquelle elle a de nouveau plaidé pour la fin de la tutelle que son père, Jamie Spears, exerce sur elle depuis 2008.

Britney, 39 ans, a approché la juge de la Cour suprême Brenda Penny et lui a demandé de suspendre son père en tant que tuteur de sa succession de millionnaire, qui était évaluée l’année dernière à 60 millions de dollars, rapporte CNN.

“J’ai dit au monde que je suis heureux et que je vais bien”, a déclaré le chanteur à propos de l’arrangement en place depuis près de 13 ans. Bien qu’elle ait précisé : « Je suis traumatisée. Je ne suis pas content, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est la démence ».

La pop star de 39 ans s’est adressée à la juge de la Cour suprême Brenda Penny et a demandé la suspension de son père, Jamie Spears, en tant que tuteur de sa succession estimée à 60 millions de dollars l’année dernière. https://t.co/cpKiMgMs4A – CNN en espagnol (@CNNEE) 24 juin 2021

Selon le réseau d’information susmentionné, Spears a parlé pendant plus de 20 minutes lors de la lecture d’une lettre lors de l’audience virtuelle au cours de laquelle elle a témoigné devant le tribunal.

« Il s’est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières années, la dernière fois que j’étais au tribunal. Je ne suis pas retournée devant le tribunal parce que je n’avais pas l’impression qu’ils m’écouteraient », a déclaré la chanteuse populaire, qui avait le soutien de centaines de fans réunis à Los Angeles Grand Park pour soutenir son idole.

En effet, les followers de Britney ont rendu virale la tendance #FreeBritney sur les réseaux sociaux, ils ont demandé la fin du calvaire pour la chanteuse qui a marqué une époque à la fin des années 90 et au début de ce siècle.

Spears dit qu’on lui a prescrit du lithium contre son gré

Jouer

VidéoVidéo liée au calvaire de britney spears : déclarations explosives pour sa tutelle : qu’a-t-elle dit ?24/06/2021T15:56:03-04:00

Au cours d’une autre partie de son témoignage, Britney Spears a révélé qu’on lui avait prescrit du lithium même si elle refusait de l’ingérer.

« C’est une drogue puissante. Vous pouvez être mentalement endommagé si vous le prenez pendant plus de 5 mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit”, a avoué la chanteuse, selon les informations recueillies par CNN.

Et il a complété: “Ils m’ont eu avec six infirmières différentes.”

Britney Spears veut fonder une famille et ne peut pas à cause de la tutelle

Par ailleurs, l’interprète de chansons célèbres telles que « … Baby One More Time », « Oops !… I Did It Again » et « You drive Me Crazy », entre autres grands succès, a exprimé devant le tribunal son désir d’être à nouveau maman. , avec son partenaire actuel Sam Asghari.

« Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas me marier. J’ai un DIU à l’intérieur de moi, mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu’ils ne veulent plus que j’aie d’enfants. Cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien », a déploré Britney, mère de Sean et Jayden Federline.

Alors que Britney Spears continue de se battre pour reprendre le contrôle de sa vie après 13 ans sous la tutelle de son père, les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien à la chanteuse accompagnés du ‘hashtag’ #FreeBritney. pic.twitter.com/qiDqU9nFh8 – Espagne cosmopolite (@Cosmopolitan_es) 24 juin 2021

Dans le même ordre d’idées, Britney a souligné qu’elle n’a pas pu se déplacer seule en voiture puisqu’elle est sous la tutelle de son père. De plus, elle a demandé à être « entendue » pour « partager mon histoire avec le monde ».

« M’avoir fait garder ça si longtemps n’est pas bon pour mon cœur. Je crains de ne pas être autorisé à être entendu. J’ai le droit d’utiliser ma voix. Mon avocat dit que je ne peux pas laisser le public savoir ce qu’ils m’ont fait… Je devrais pouvoir ne pas être sous tutelle. Les lois doivent changer. Madame, je travaille depuis l’âge de 17 ans. Je ne peux aller nulle part à moins de rencontrer quelqu’un chaque semaine dans un bureau. Je crois vraiment que cette tutelle est abusive, mais madame, il y a mille tutelles qui sont aussi abusives. Je veux mettre fin à la tutelle », a-t-il souligné.

Le soutien de Justin Timberlake à Britney Spears

Une fois la déclaration de Britney Spears consommée devant le tribunal, l’ancien “NSYNC” a publiquement exprimé son soutien à la chanteuse dans son combat pour retrouver le pouvoir de son héritage.

“Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment”, a écrit Timberlake sur son compte Twitter,

Il a poursuivi: «Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela fait… ce qui vous arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps ».

Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment. Indépendamment de notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps. – Justin Timberlake (@jtimberlake) 24 juin 2021

CNN rappelle que Spears et Timberlake ont commencé à sortir ensemble à l’adolescence et ont confirmé qu’ils étaient en couple en 1999.

Cependant, le musicien, marié à l’actrice Jessica Biel depuis 2012, a tweeté : “Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney en ce moment. Nous espérons que les tribunaux et sa famille feront bien les choses et la laisseront vivre comme elle veut vivre ».

LIRE LA SUITE: ‘Gunther’: le personnage de ‘Friends’ souffre d’un cancer de la prostate: James Michael Tyler

Suivez maintenant Même sur Instagram