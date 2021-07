Tutoriel Butterfly Locs pour 2021

Écoutez, j’aime le look de certaines dreadlocks longues et pulpeuses tout autant que la personne suivante – mais je ne me sens pas vraiment prêt pour l’engagement qui les accompagne. Mais laissez-moi vous dévoiler un petit secret : si vous voulez vivre votre fantasme de cheveux Chloe x Halle-esque sans vraiment avoir de dreads, les locs papillon sont le mouvement. Je veux dire, qui savait qu’en enroulant simplement des cheveux ondulés supplémentaires autour de tresses en boîte, vous pouviez naturellement imiter un look aussi classique?

Ce style magnifique et créatif est l’alternative parfaite pour redouter vos propres cheveux (ou même acheter ces locs pré-torsadés qui viennent dans un pack) et nous décomposons tout pour vous dans l’épisode de cette semaine de The Braid Up. le coiffeur Ajao Omobolanle nous montre exactement comment ce style épique prend vie.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Vous vous sentez inspiré ? Voici quelques conseils qui vous aideront à réussir ce style :

1. Commencez par démêler et hydrater. Avant de commencer à tresser, assurez-vous que vos cheveux naturels sont bien en place. Vaporisez de l’eau ou revitalisant sans rinçage dans vos cheveux avant de les démêler par petites sections. De cette façon, vous pouvez éviter la casse et rendre le processus de tressage plus fluide.

Après-shampooing sans rinçage à la vitamine C Curls So So Smooth

Après-shampooing sans rinçage Mizani 25 Miracle Milk

Après-shampooing sans rinçage Ouidad Moisture Lock

Revitalisant sans rinçage Creme of Nature Force & Shine

2. Prenez des cheveux d’extension ondulés. La texture de ce style est l’un des principaux attraits. Plutôt que d’acheter les cheveux tressés droits standard, vous aurez besoin de quelques paquets de cheveux “vagues d’eau” pour ce punch supplémentaire.



3. Investissez dans la bonne aiguille à crocheter. Une étape importante dans la réalisation de ce look consiste à ajouter les cheveux supplémentaires qui s’enroulent autour de vos tresses. Vous pouvez rendre ce processus 100 fois plus facile simplement en utilisant un outil de crochet approprié.

4. N’oubliez pas vos poils de bébé. Le style de vos bords est le moyen le plus fiable de créer un look – et c’est très simple. Tout ce dont vous avez besoin est une petite brosse humide, un bon contrôle des carres et une vision artistique de l’endroit où vous voulez que vos swoops atterrissent.

Cosmopolite

Cheveux : en collaboration avec Stasha Harris de Magic Fingers Studio

Maquillage : Ashley Johnson

Vidéaste : Rob Mroczko

Assistant de production : Jay Aguirre

Réalisateur de la série numérique : Tara O’Connell

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io