Tutoriel nail art Euro 2020 : Comment créer des ongles pour le drapeau de l’Angleterre

Gardez-le frais avec un ongle d’accent et quelques conseils patriotiques comme cet artiste d’ongles (Photo: @hanlouisenails)

Ce dimanche, l’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro.

Ce sera un grand jour de réjouissances (et potentiellement de commisérations), avec le pays une mer de blanc et de rouge pour l’occasion.

Une chemise est l’article standard pour montrer votre soutien, mais les inconditionnels voudront peut-être un autre moyen de signaler leur statut de fan : le nail art.

L’art des ongles en général a un moment en ce moment, avec des manucures spatiales négatives et des pointes colorées dominant.

Au lieu de cela, pourquoi ne pas tout faire pour le match avec le look des ongles croisés de St George.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas le temps d’obtenir un rendez-vous au salon, ce tutoriel simple vous montre comment.



Les points et les tourbillons sont une autre façon d’égayer le drapeau standard (Photo : @nailsbydannimoore)

Ce dont vous aurez besoin

Vernis rouge Vernis blanc Une couche de finition transparente Un vieux pinceau eye-liner (lavé) ou un pinceau nail art pour les détails

Comment faire

Préparez vos ongles comme vous le feriez normalement, en coupant les ongles et les cuticules et en les limant à la forme souhaitée.

Après la préparation, peignez l’ongle entièrement en blanc. Vous aurez besoin de deux couches pour obtenir une couleur claire et lumineuse. Laisser sécher complètement.



Pour ceux qui ont des ongles plus longs, créez un espace négatif en renonçant au blanc et en commençant la croix à un point plus élevé (Photo : Gemma Helman/ghthenailartist)

Une fois que votre base est prête, stabilisez votre main. Utilisez votre pinceau de détail (celui-ci doit être très fin, c’est pourquoi nous vous avons suggéré un pinceau spécifique nail art ou un pinceau eye-liner nettoyé) pour tracer une ligne verticale en rouge au milieu de chaque ongle.

Si vous craignez de le maculer, attendez qu’il soit sec jusqu’à ce que vous commenciez l’étape suivante.

Tracez une ligne verticale au milieu de votre ongle – également en rouge – pour créer un motif de croix de Saint-Georges.

Attendez que ce soit sec, puis peignez sur une couche de finition. Une fois que c’est sec, vous êtes prêt à partir.

Meilleures astuces

Si vous avez du mal avec une brosse, essayez d’utiliser un cure-dent. Vous pouvez commencer par des points pour créer une direction pour la ligne, ou peindre l’extrémité longue du cure-dent et appuyer dessus. Tout ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Des pointes rouges, blanches et bleues peuvent être créées avec une brosse à polir standard. Peignez simplement – dans un mouvement vertical – le millimètre supérieur de votre ongle avec la couleur souhaitée. Couvrir d’une couche de finition une fois sec.

Ghthenailartist, dont le design est présenté ci-dessus, recommande de mélanger les choses avec une couche de finition mate si vous voulez quelque chose de différent.

Ajoutez toujours de l’huile pour cuticules à la fin de votre routine.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager?

Contactez-nous à MetroLifestyleTeam@metro.co.uk.

PLUS : Ce bungalow converti a une pièce secrète cachée derrière le casier à vin

PLUS : Désinfectant pour les mains et masques sur la piste de danse : à quoi ressemblera le clubbing à la fin des règles de Covid

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus



window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();