Tutoriels d’upcycling faciles d’experts en artisanat durable

Cette semaine, les dirigeants mondiaux se sont rendus en Écosse pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le 26e événement annuel – cette année connu sous le nom de COP26 – rassemble certaines des personnes les plus puissantes de la planète pour discuter de la façon dont nous pouvons la sauver ; de la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles à la protection des forêts contre la déforestation.

Le changement climatique est l’un des dangers les plus pressants auxquels nous sommes confrontés en tant qu’espèce, et l’ONU décrit ce sommet comme ayant «une urgence unique» en raison de son rythme féroce.

Si cela vous fait peur, vous n’êtes pas seul. La situation est effrayante, car la menace d’extinction nous menace plus qu’aucune génération ne l’a connue auparavant.

Alors que les entreprises et les gouvernements jouent un rôle majeur dans la réduction des effets du changement climatique, compter sur leurs seuls efforts peut ajouter à ce sentiment d’impuissance, en particulier si vous pensez qu’on n’en fait pas assez.

C’est pourquoi les petits changements sont si positifs, non seulement pour la planète mais aussi pour vous. Certes, vous ne pouvez pas tout faire, mais réduire vos déchets alimentaires ou acheter de l’occasion vous donne un sens à la lutte contre le réchauffement climatique.

L’un de ces petits changements consiste à réduire ce que nous achetons, en optant pour une approche « faire et réparer » pour les vêtements et les meubles.

La réutilisation et la réparation sont généralement meilleures pour la planète que le recyclage, et c’est beaucoup mieux que d’envoyer des choses à la décharge.

Un Britannique sur trois a jeté des meubles parfaitement utilisables, et moins d’une personne sur 10 tente de réparer ses objets cassés ou endommagés (même si environ la moitié veulent apprendre à le faire). Apprendre à recycler pourrait être l’un de ces « petits » changements environnementaux que chaque personne effectue, avec l’effet cumulatif de sauver jusqu’à 22 millions de meubles de la mise en décharge par an.

Si vous souhaitez mettre à jour votre décor de manière durable, nous avons des experts dans le domaine pour vous montrer comment.

La première est Zoe Pocock, fondatrice de la société de « luxecycling » de Lewisham, Muck n Brass, qui nous montre comment transformer de vieux objets en quelque chose de nouveau avec ses trois tutoriels exclusifs sur le recyclage :

Feuille d’or n’importe quoi pour faire un ornement élégant

Collez toutes les zones qui ne reçoivent pas le traitement à la feuille d’or Couvrez votre article dans un apprêt de doreur, également connu sous le nom de «taille de feuille de métal» Une fois que la taille est collante – ce qui peut prendre environ une demi-heure – placez des feuilles de feuille d’or sur le dessus Utilisez un pinceau sec et duveteux pour travailler l’or dans l’article et éliminez tout excès de peinture sur une laque – comme la laque cristalline de Polyvine – pour finir

Transformez du vieux bois en balançoire de jardin

En utilisant le vieux bois qui vous reste, retirez les vis et les clous et découpez trois planches de la même taille Alignez les planches parallèlement les unes aux autres, en coupant deux autres morceaux de bois pour correspondre à la mesure sur le côté Placez les deux planches supplémentaires sur dessus du déjà posé, avec un le long de chaque bord. Percez des vis dans les deux planches du bas pour fixer les trois ci-dessus, avant de retourner le « siège » pour avoir une surface plane. Également à l’aide d’une perceuse, faites un trou à chaque coin du siège Attachez une corde solide à travers ces trous et fixez-la à quelque chose de solide pour faire une balançoire Utilisez du plastique collant, du papier d’emballage, des guirlandes et tout ce que vous avez pour décorer

Faites des couronnes de Noël uniques avec de vieux jouets

Les anneaux en polystyrène fonctionnent mieux pour cela – vous pouvez les obtenir en ligne ou dans les quincailleries. Enveloppez l’anneau dans des guirlandes (ou des branches d’un vieil arbre artificiel si vous en avez un). Insérez un bâtonnet de cocktail dans le polystyrène pour le transformer en décoration d’arbre, ou accrochez-le comme une couronne à votre porte.

Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à entreprendre ces incroyables projets de bricolage, l’équipe de Lovecrafts a également cinq petits travaux auxquels vous pouvez vous attaquer facilement, de la fabrication d’un lit pour chien avec de vieux jeans à la mise à niveau de votre Instagram avec du papier…

Cinq astuces de recyclage faciles

Projet pom-pom !

Les pompons sont super faciles à faire et un excellent moyen de relooker votre décor. Fouettez-les en un rien de temps avec une machine à pompons ou si vous n’en avez pas, vous pouvez même utiliser une fourchette.

Réalisez un panier garni de pompons, cousez-les sur une housse de coussin, réalisez une guirlande aux couleurs de saison, les projets de pompons que vous pouvez créer sont infinis.

Égayez votre maison avec une fantastique toile de fond en forme de cœur en 3D !

Parfaits pour les arrière-plans photo pour donner une touche de couleur à votre Instagram ou pour injecter de la joie dans votre espace, les cœurs en papier 3D sont super efficaces et si faciles à réaliser.

Tout ce que vous avez à faire est de découper des cœurs dans du papier de couleur, de les plier en deux et d’en coller des rangées sur le pli. Voici un modèle gratuit pour le faire en quelques minutes.

Recycler de vieux oreillers et les utiliser pour rembourrer un coussin de sol ou un lit pour chien.

Prenez un vieux jean, coupez-le et remplissez-le d’un vieil oreiller. Alignez la poche pour pouvoir la remplir de jouets pour chiens.

C’est vraiment si facile.

Fabriquez un panier à deux niveaux recyclé pour organiser votre bureau !

Prenez un tube en plastique (comme un tube en grains de poivre), couvrez-le de tissu ou de papier et collez deux paniers de chaque taille. Il a l’air élégant et il est très pratique pour ranger n’importe quoi, des trombones au fil et à la ficelle.

Cela peut être fait à l’aide de vieux paniers et d’un tube en plastique (Photo : Lovecrafts)

Faire fil d’un vieux T-shirts, et transformez-les en porte-plantes en macramé !

Coupez l’ourlet du bas et juste sous les manches pour vous retrouver avec une longue pièce tubulaire cousue sur les deux coutures latérales. Ensuite, coupez le tube en lanières, en coupant à travers une couture latérale et en laissant environ un espace d’un pouce avant d’atteindre la deuxième couture latérale. Ouvrez le tube de sorte que le tissu non coupé repose maintenant à plat sur votre main ou sur la table. Vous devrez couper en diagonale d’un côté à l’autre. La première coupe que vous ferez sera à partir d’une bande coupée directement dans le bord du t-shirt. Après chaque coupe, vous couperez d’une bande à l’autre. Continuez à couper jusqu’à la fin et vous devriez avoir un long t-shirt continu prêt à être roulé en boule.

Campagne #Just1Change de Metro.co.uk

Pendant la COP26 et au-delà, nous partagerons des histoires, des idées et des conseils sur un thème commun : la crise climatique.

À une époque où le poids des problèmes environnementaux semble très lourd et écrasant, notre objectif est de fournir un contenu qui non seulement informera et éduquera, mais qui offrira également de l’espoir et de l’inspiration.

Voici quelques-uns de nos faits saillants #Just1Change jusqu’à présent :

