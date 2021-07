TV 4K avec Quantum Dot à petit prix : 465 euros avec la taille 50″ | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des produits technologiques que vous allez le plus utiliser, qui sont plus faciles à installer et moins chers, sont les téléviseurs, éléments indispensables non seulement à avoir dans notre salon, mais aussi dans chacune des pièces, et si vous voulez miser sur le maximum de technologie à petit prix, de nombreuses offres peuvent vous intéresser.

Peut-être avez-vous déjà un téléviseur LG dans votre maison, mais une autre des marques à ne pas manquer est HiSense, et nous avons vu un téléviseur de pas moins de 50 pouces qui est idéal pour certaines pièces car il a une taille de panneau parfaite et avec la résolution que vous souhaitez.

Maintenant, ce téléviseur Hisense de 50 pouces ne coûte que 465 $, et son prix est compétitif en raison de la technologie qu’il offre, et nous voulions le souligner.

Ce téléviseur 4K 50 pouces de Hisense ne vaut que 465 €, et il est sûr de se vendre rapidement

Ce téléviseur 4K Hisense à 465 € a l’un des prix les plus équilibrés de tout le marché, et vous pouvez le recevoir chez vous avec la livraison gratuite pour les prochains jours avec toute la garantie Amazon.

En plus d’avoir Résolution 4K il s’entoure également d’autres technologies telles que Couleur du point quantique, qui est capable de reproduire la couleur aussi fidèlement que possible, donnant vie à tous les éléments dans nos visualisations.

Il comprend la technologie appelée Gradation locale de la matrice complète qui offre un contrôle du rétroéclairage en plein écran, offrant ainsi des noirs et une luminosité optimisés. Évidemment, il est également compatible avec Dolby Vision et HDR10+ offrant ainsi des images vivantes et fidèles à la réalité.

De plus, il n’est pas seulement valable pour visionner des contenus comme des séries, des films ou des documentaires, mais il est aussi compatible avec Alexa, dispose d’une télécommande depuis le mobile avec son application dédiée et dispose même d’un mode jeu qui réduit le décalage d’entrée.

