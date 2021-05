TV One’s Unsung & Uncensored présente Bobby V et Lisa Leslie le dimanche 2 mai @ 9 / 8c ⋆ .

* (ARGENT PRINTEMPS, MD) – De nouveaux épisodes de TV One’s original, docu-série ‘ UNSUNG et NON CENSURÉ continuez ceci Dimanche 2 mai. UNSUNG mène la nuit avec le chanteur R&B Bobby V à 21 h. ET / 8C, immédiatement suivi de NON CENSURÉ avec Lisa Leslie à 22 h HE / 9 H.

Après UNCENSORED, les fans ont droit à un aperçu des épisodes de la nouvelle série numérique, Détendez-vous avec Syleena Johnson. Chaque épisode sera publié sur TVOne.TV et les plateformes de médias sociaux de TV One. Syleena réagira aux clips, partagera des anecdotes et fournira des recettes de cocktails aux téléspectateurs pour se détendre pendant qu’ils regardent à la fois UNSUNG et UNCENSORED. Elle terminera chaque épisode en rappelant aux téléspectateurs leur chance de gagner une carte-cadeau Amazon de 250 $.

Bobby V

UNSUNG: Bobby V

Bobby V, officiellement connu sous le nom de Bobby Valentino, a fait ses débuts musicaux au milieu des années 90, en tant que ¼ du groupe d’adolescents R&B Mista. Bobby partage son parcours vers le succès et son combat continu pour continuer à traverser les nombreux hauts et bas d’une carrière de plus de 20 ans.

Bobby V est disponible pour certaines interviews téléphoniques et vidéo Mercredi 28 avril et Jeudi 29 avril. Veuillez contacter Yahnnica Tate pour coordonner à YTate@tvone.tv.

La série UNSUNG, sept fois récompensée par le NAACP Image Award, poursuit la saison avec des histoires tout aussi inoubliables d’un large éventail d’artistes, notamment Lyfe Jennings, et Les filles Jones. UNSUNG, l’une des séries les plus anciennes du réseau, met en évidence les carrières et explore la vie personnelle de certains des artistes vocaux noirs les plus talentueux, polyvalents et influents.

UNSUNG est raconté par l’acteur Gary Anthony Williams et est produit par Arthur Smith et Frank Sinton de A. Smith & Co. Productions. Mark Rowland est également producteur exécutif. Pour TV One, Jason Ryan est exécutif en charge de la production; Donyell Kennedy-McCullough est directeur principal de Talent & Casting; et Robyn Arrington Greene est responsable de la programmation et de la production originales.

Lisa Leslie

NON CENSURÉ: Lisa Leslie

La série autobiographique à succès UNCENSORED explore la vie de vos personnalités préférées tout en racontant de première main leur succès et les obstacles auxquels elles ont été confrontées tout au long de leur carrière. L’épisode de cette semaine met en lumière la légende de la WNBA Lisa Leslie. Née et élevée à Compton, Lisa Leslie voyait le basket-ball comme une issue. Elle a été une star instantanée sur le terrain, devenant finalement quatre fois olympienne et trois fois MVP de la ligue WNBA, assurant son héritage en tant que l’une des meilleures joueuses du monde. Dans son épisode de UNCENSORED, elle parle de son amitié avec le regretté Kobe Bryant, la sexualité dans la WNBA et plus encore!

Cette saison d’UNCENSORED se terminera avec nul autre qu’un acteur et comédien influent Jaleel Blanc.

UNCENSORED est produit pour TV One par Eric Tomosunas, Keith Neal, James Seppelfrick et Paul Hall (producteurs exécutifs), Jay Allen (co-producteur exécutif) et Nikki Byles (producteur) de Swirl Films. Pour TV One, Jason Ryan est exécutif en charge de la production; Donyell Kennedy-McCullough est directeur principal de Talent & Casting; et Robyn Greene Arrington est vice-présidente de la programmation et de la production originales.

Pour plus d’informations sur UNCENSORED et UNSUNG, visitez TV One’s Chaîne Youtube et découvrez le contenu exclusif des coulisses sur www.tvone.tv. Les téléspectateurs peuvent également rejoindre la conversation en se connectant via les réseaux sociaux sur TV One. Twitter, Instagram et Facebook (@tvonetv) Assurez-vous de suivre NON CENSURÉ & UNSUNG sur Facebook et Instagram (@Uncensored TVOne) en utilisant le hashtag #UncensoredTVOne et #UNSUNG.

source: TV One