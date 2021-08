TV Samsung QLED à prix cassé : taille 50″ pour seulement 549 € | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Séries, films et jeux vidéo de qualité cinéma sur ce téléviseur intelligent Samsung de 50 pouces avec résolution 4K UltraHD et commande vocale.

Vous n’avez plus d’excuses pour passer à la 4K : cette résolution devient de plus en plus courante dans les séries, les films et les plateformes de streaming, et les Smart TV compatibles avec la 4K deviennent de moins en moins chères. Comme la Smart TV Samsung qui nous préoccupe aujourd’hui.

À quoi ressemble un écran QLED de 50 pouces avec une résolution 4K UltraHD et une commande vocale avec Alexa intégré ? Parce que c’est ce que vous obtenez avec ce téléviseur intelligent Samsung, et pour seulement 549 euros sur eBay.

Pour vous donner une idée, cette même Smart TV est sur Amazon avec un prix conseillé de 704 euros, mais ils l’ont réduit à 677,75 euros. Ainsi, sur eBay, vous économisez beaucoup d’argent pour la même Smart TV.

Avec une dalle QLED de 50 pouces, ce téléviseur Samsung est parfait pour profiter pleinement de la couleur dans vos films et séries, et désormais bien moins cher que la normale.

Ce téléviseur intelligent Samsung a un écran QLED de 50 pouces et dispose de la technologie Quantum Dot, ce qui signifie qu’il reproduit 100% du volume de couleur à n’importe quel niveau de luminosité afin que vous voyiez des images colorées et très vives.

Il prend en charge la résolution 4K UltraHD et dispose également d’une intelligence artificielle 4K, ce qui signifie qu’il est capable d’améliorer l’image et le son de n’importe quelle série ou film en qualité 4K en temps réel grâce à son processeur Samsung.

Aussi a la technologie HDR10 +, une technologie capable de créer des noirs plus profonds et d’améliorer le niveau de détail de chaque scène, ainsi vous ne manquerez aucun détail de vos séries et films préférés et aussi, les ennemis dans les jeux vidéo ne vous surprendront plus.

Pour compléter une si bonne image, il a également un son intelligent. Le téléviseur ajuste automatiquement le son lorsqu’il détecte des variations, en s’adaptant à chaque type de scène gGrâce à l’Intelligence Artificielle, donc plus besoin de jouer avec le volume car les explosions sont assourdissantes mais le dialogue est inaudible.

Il a également Multi View pour voir l’écran de votre smartphone ou tablette sur le téléviseur et lire le contenu de ces appareils, Mode ambiant et intègre des assistants vocaux comme Alexa vous pouvez donc gérer le contenu sans toucher aux boutons de la télécommande, tout en vous donnant la possibilité de contrôler d’autres appareils intelligents dans votre maison.

Et tout cela pour seulement 549 euros sur eBay, un prix irrésistible pour un téléviseur irrésistible. Alors profitez de cette offre et passez à la 4K avec l’un des meilleurs téléviseurs intelligents du marché à un prix défiant toute concurrence.

