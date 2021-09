TV Scoop Awards 2021 : la liste complète des gagnants

Les gens aiment vraiment la télévision.

Nous avons vu cela de première main en tant que vous, notre E! Lecteurs d’actualités, se sont rassemblés autour de vos interprètes, comédies, drames, scènes préférés et plus encore pour voter aux TV Scoop Awards 2021. Et tandis que certaines séries dominaient les catégories dans lesquelles elles se trouvaient – ​​toux Wynonna Earp, Schitt’s Creek et Bridgerton toux – d’autres se sont battues bec et ongles pour s’imposer.

Nous faisons bien sûr référence à ces fidèles fans de Prodigal Son qui ont voté sans arrêt pour que la série annulée trop tôt puisse gagner non pas un, mais deux prix cette année. Hé, on vous voit tous !

Donc, en plus de féliciter les grands gagnants et leurs finalistes, nous voulons vous féliciter tous d’avoir voté cette année. Heureusement, vous n’avez pas à attendre longtemps pour voir tout votre travail acharné porter ses fruits, car nous avons maintenant la liste complète des gagnants des TV Scoop Awards de cette année.

