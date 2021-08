TV Scoop Awards 2021 : votez pour le meilleur scénario et plus

Avertissement : Les informations ci-dessous contiennent des spoilers pour plusieurs émissions de télévision.

Des torsions, des virages et des conduits lacrymaux qui brûlent – cette dernière saison de télévision a été une montagne russe émotionnelle!

Pour le prochain tour de scrutin des TV Scoop Awards 2021, nous vous invitons à voter pour le meilleur épisode de l’année, l’adieu le plus déchirant et le meilleur rebondissement.

Parmi les nominés, The Wilds d’Amazon Prime Video se retrouve aujourd’hui en lice dans deux catégories : Meilleur épisode et Meilleur rebondissement. Le tout premier épisode de The Wilds a été mémorable : il a commencé comme une simple histoire de survie, pour nous étonner avec cette expérience sociale. Bien sûr, ce n’était même pas le plus gros rebondissement de la saison, car Nora à la voix douce (jouée par Hélène Howard) s’est révélé plus tard être une taupe pour l’étude Dawn of Eve.

Wynonna Earp est également double nominée dans le dernier sondage, car elle est également en lice pour le meilleur épisode et le meilleur scénario. La série SYFY est sortie en trombe pour sa quatrième et dernière saison.