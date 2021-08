TVE, avec 120 personnes à La Vuelta

15/08/2021

17:53 CEST

Pour réaliser l’étape d’aujourd’hui de la Vuelta a España 2021, il fallait 17 caméras, quatre hélicoptères, un avion, un satellite, deux camions répéteurs, cinq motos, 15 véhicules et un total de 120 personnes, qui sont ceux qui voyagent chaque jour sur TVE d’hôtel en hôtel, de ville en ville, en suivant la tournée espagnole, de Burgos à la fin de l’épreuve à Saint-Jacques-de-Compostelle, à travers un long voyage télévisé.

Peut-être, le cyclisme est le sport le plus compliqué en matière de télévision. Et, aussi, le plus cher. Par exemple, un grand match de football, comme le classique de la Liga ou un super match de Ligue des Champions, est diffusé avec environ 25 caméras mais dans un cadre fixe, autour d’une pelouse, sans avoir besoin de motos ou d’hélicoptères suivre les traces des footballeurs. Et un match entre des équipes non leaders ou des équipes de deuxième division se produit avec quatre ou cinq caméras sur le terrain.

Quatre hélicoptères suivent la scène depuis le ciel ; deux d’entre eux avec des caméras. Cinq motos voyagent avec les coureurs, quatre avec caméras et une avec Juan Carlos García, qui rapporte en direct les incidents du test.

Jusqu’à 11 caméras sont à la ligne d’arrivée. TVE déplace des journalistes, des producteurs, des cinéastes, des caméras, des opérateurs son, montage et vidéo, des mixeurs et des chauffeurs qui conduisent les véhicules. Et ainsi tous les jours pendant 21 étapes.