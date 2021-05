tvOS 14.6 et HomePod 14.6 beta 2 maintenant disponibles pour les développeurs

Suite à la sortie de la deuxième version bêta d’iOS 14.6 et de watchOS 7.5 pour les développeurs, Apple a également publié vendredi la deuxième version bêta développeur de tvOS 14.6 et HomePod Software 14.6. Les mises à jour sont maintenant publiées via OTA sur les appareils sur lesquels un profil de développeur est installé.

Le numéro de version d’aujourd’hui pour tvOS 14.6 beta 2 et HomePod Software 14.6 beta est 18L5555c, tandis que le numéro de version précédent était 18L5546f. Les nouveautés de ces versions de logiciels ne sont pas claires, mais elles préparent probablement Apple TV et HomePod pour les abonnements payants aux podcasts fournis avec iOS 14.6.

Alors que tout utilisateur d’Apple TV peut s’inscrire au programme logiciel bêta d’Apple pour obtenir de nouvelles versions logicielles tôt, les versions bêta de HomePod sont plus restreintes et disponibles uniquement via le programme AppleSeed.

Avez-vous repéré des changements majeurs dans les nouvelles versions bêta d’aujourd’hui? Faites-nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

Lisez aussi:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: