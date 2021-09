tvOS 15 et HomePod 15 seront lancés le 20 septembre

Après son événement “California Streaming”, Apple a annoncé la sortie d’iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 au public le 20 septembre. Maintenant, la société a confirmé que tvOS 15 et HomePod 15 seront lancés aux côtés des autres systèmes d’exploitation lundi. …

Apple a confirmé que tvOS 15 sortira le 20 septembre dans une déclaration au Verge. La société ne fait pas la promotion de tvOS 15 sur son site Web, à l’exception d’une petite section sur la page Apple TV 4K qui n’a pas été mise à jour depuis juin.

Pour tvOS 15, sa plus grande fonctionnalité, SharePlay, sera reportée à plus tard cette année, car la société est toujours en train de la perfectionner.

Voici toutes les autres fonctions lancées avec tvOS 15 :

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.

Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.

Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience de cinéma avec un son qui vous entoure sur tvOS 15.

Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.

Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV avec tvOS 15.

Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

HomePod 15, en revanche, permettra aux propriétaires d’Apple TV d’utiliser le HomePod mini comme haut-parleur principal. HomePod pourra également activer le décodeur d’Apple, et plus encore, car vous pouvez lire ici toutes les nouveautés du logiciel HomePod version 15.

Ces deux systèmes d’exploitation seront lancés le 20 septembre pour tous les utilisateurs disposant d’une Apple TV HD ou d’une Apple TV 4K. HomePod et HomePod mini peuvent être mis à jour via l’application Home sur votre appareil iOS ou iPadOS.

