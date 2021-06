tvOS 15 vous permet de vous connecter aux applications en utilisant Face ID sur votre iPhone

in

tvOS 15 n’a pas eu beaucoup de temps sur scène lors de la keynote de la WWDC 2021 d’hier, Apple ne mettant en évidence que de nouvelles fonctionnalités telles qu’une meilleure intégration du mini HomePod. Comme souligné par une nouvelle session WWDC, une nouvelle fonctionnalité fournie avec tvOS 15 permettra aux utilisateurs de se connecter plus facilement aux applications tvOS à l’aide de Touch ID et Face ID.

Dans tvOS 15, une nouvelle vue de connexion au système offre aux utilisateurs une expérience de connexion cohérente dans toutes les applications. Notamment, cela donne aux utilisateurs la possibilité de se connecter aux applications tvOS à l’aide de leur iPhone et iPad via Face ID ou Touch ID.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, le nouvel écran de connexion tvOS affiche une option “Se connecter avec un appareil Apple”. Lorsque les utilisateurs choisissent ce choix, une notification est envoyée à leur iPhone ou iPad à proximité. Cette notification utilisera les informations de votre trousseau iCloud pour suggérer automatiquement les informations de connexion correctes. Par exemple, si vous essayez de vous connecter à Netflix, la notification choisira intelligemment vos informations de connexion Netflix.

Voici à quoi ressemblera la notification sur votre iPhone ou iPad :

Dans tvOS 14 et iOS 14, la télécommande Apple TV tente de rationaliser le processus de connexion à tvOS dans une certaine mesure, mais cette nouvelle fonctionnalité dans iOS 15 et tvOS 15 fait passer l’expérience au niveau supérieur. La notification intelligente présente les informations de connexion nécessaires et nécessite une simple authentification biométrique avant d’envoyer les détails à votre Apple TV. La fonctionnalité fonctionne également pour autoriser les achats.

La question, bien sûr, est de savoir si les applications tvOS adopteront cette nouvelle fonctionnalité. Maintenant qu’Apple a dévoilé la fonctionnalité, il appartient à des entreprises comme Hulu, Netflix, HBO et d’autres d’adopter la fonctionnalité de connexion transparente.

Les développeurs peuvent en savoir plus dans la session « Simplifiez la connexion à vos applications tvOS » sur le site Web des développeurs Apple.

