TVS Eurogrip devient sponsor principal des Chennai Super Kings pour trois ans

TVS Eurogrip, la marque de pneus pour deux et trois roues, s’est associée à Chennai Super Kings en tant que sponsor principal pour les trois prochaines années (2022-2024). Chennai Super Kings et TVS Eurogrip lanceront une série d’initiatives pour engager la grande base de fans de CSK à travers le pays. Le partenariat donnera à TVS Eurogrip une visibilité sur le devant du maillot des Chennai Super Kings.

« TVS Eurogrip est ravi de s’associer à Chennai Super Kings. La marque et le parrainage du maillot augmenteront la notoriété et la reconnaissance de notre marque et de notre identité visuelle Eurogrip. Nous sommes impatients de co-créer des expériences passionnantes pour le commerce et nos clients avec cette association. Nous voyons de grandes synergies entre les deux marques et sommes convaincus que ce partenariat profitera à la fois à CSK et à TVS Eurogrip », a déclaré P. Madhavan, vice-président exécutif – ventes et marketing, TVS Srichakra Limited.

« Nous sommes ravis d’avoir TVS Eurogrip comme sponsor principal et nous leur souhaitons la bienvenue dans la famille des Super Kings. Cela va être une phase passionnante (les trois prochaines années) pour nous. Nous pensons que ce partenariat nous aidera à renforcer la relation durable avec les fans », a déclaré KS Viswanathan, PDG de Chennai Super Kings Cricket Limited.

TVS Srichakra Limited, fabricant de la marque de pneus TVS Eurogrip, est un fabricant et exportateur de pneus pour deux, trois roues et de pneus tout-terrain. Constituée en 1982, elle est l’une des sociétés phares du groupe TVS de 8,5 milliards de dollars. Basée à Madurai, TVS Srichakra possède des usines de fabrication à Madurai (Tamil Nadu) et Rudrapur (Uttarakhand) avec une capacité de production de plus de trois millions de pneus par mois. La société possède un centre de conception à Milan, en Italie, qui soutient le centre de R&D de Madurai. Les produits de TVS Srichakra sont disponibles dans plus de 85 pays à travers le monde.

