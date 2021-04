TVS Motors TP augmenté à Rs 650 sur la performance de la marge

Positivement, la forte génération de FCF au cours de l’exercice 21 a entraîné une réduction de la dette nette de 14,5 milliards de roupies.

Malgré les vents contraires importants sur les matières premières, l’EBITDA record du 4T FY21 a surpris positivement la rue. Une meilleure acceptation de la marque, des revenus diversifiés et une forte capacité de R&D assurent une défense à long terme. Une performance de marge solide et cohérente conduit notre augmentation de TP à Rs 650 (de I`580).

Atteindre de nouveaux sommets. La performance de la marge de TVS a surpris positivement la rue pour le quatrième trimestre consécutif, avec des marges d’EBITDA de 10,1% au 4T FY21 (contre une attente de 8,5% pour la rue). Le jalon à deux chiffres a été franchi pour la première fois en plus d’une décennie.

Cela est particulièrement remarquable, compte tenu de la forte augmentation des prix des produits de base au cours du trimestre. La société a pu répercuter l’augmentation des coûts grâce à des hausses de prix fréquentes et calibrées, ce qui, à notre avis, est dû à une meilleure acceptation de la marque et à un portefeuille de produits solide.

Les trois marques clés – Apache, Jupiter et Ntorq – ont visiblement amélioré le positionnement de TVS, selon nous. Nous prévoyons également une amélioration du mix produit à moyen terme, soutenue par une forte capacité de R&D et des interventions sur les produits. Le 4T21 a également marqué des exportations record de 2W avec des volumes en mars franchissant pour la première fois 100K unités (contre une moyenne de 30K unités en FY16 et 50K unités en FY20). Les exportations ont contribué à 35% des volumes totaux au 4T21 contre 26% au 3T21, contribuant en partie à la solide performance de la marge.

Une empreinte d’exportation croissante et une reprise dans les 3W devraient renforcer la défensive de l’entreprise. Alors que l’augmentation des cas de COVID-19 sur le marché intérieur reste un risque majeur à court terme, l’exposition à l’exportation devrait amortir tout impact temporaire.

Mise à jour 4T FY21: TVS a déclaré des revenus en grande partie en ligne de 53 milliards de dollars (par rapport aux attentes consensuelles de 52 milliards de roupies). Le prix de vente moyen a augmenté de 5,3% par rapport au trimestre précédent, grâce à un meilleur mix et à des hausses de prix. La société a pris une nouvelle hausse de prix de c1,6% en avril pour compenser le vent de face imminent des matières premières de c190pb au 1T22e. Les mesures de rentabilité et le mix ont permis de réaliser des marges au 4T21 à hauteur de 100 pb selon la direction. Positivement, la forte génération de FCF au cours de l’exercice 21 a entraîné une réduction de la dette nette de 14,5 milliards de roupies.

