Tweet “ variante indienne ”: Nishikant Dubey écrit au Président pour demander la disqualification de Shashi Tharoor de Lok Sabha

Dans son offensive continue contre le pour contrer le qualificatif de la mutation B.1.617 du COVID de “ variante indienne ”, le chef du BJP Nishikant Dubey a écrit au président de Lok Sabha, Om Birla, l’exhortant à disqualifier le député du Congrès Shashi Tharoor sur la question. Dans sa lettre, Dubey a affirmé que Tharoor “ dépassait toutes les limites du comportement responsable ” lorsqu’il a qualifié B.1.617 de “ variante indienne du coronavirus ”.

Dubey a affirmé que Tharoor avait une riche expérience diplomatique et a utilisé le mot «variante indienne» lorsque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même a précisé qu’il n’y avait pas de telle variante. Il a demandé dans la lettre pourquoi un député indien utiliserait un langage non scientifique et désobligeant envers les Indiens. Dubey a déclaré qu’à un moment où le gouvernement indien a déjà écrit à toutes les plateformes de médias sociaux pour supprimer l’utilisation de ce mot, il est embarrassant de constater qu’un membre de Lok Sabha utilise “ un tel discours pour faire honte au pays et à son peuple ”. .

Le chef du BJP a affirmé que Tharoor avait dépassé toutes les limites du comportement responsable. Il a déclaré que les récents tweets de Tharoor aidaient en quelque sorte les pays ennemis à faire écho dans diverses enceintes internationales que l’Inde était un pays incapable sans aucune vision.

Ce n’est pas la première fois que Dubey affronte Shashi Tharoor. Dans le passé, il avait critiqué Tharoor sur plusieurs questions, y compris celles liées au comité des technologies de l’information dirigé par Tharoor. Dubey avait demandé la destitution de Tharoor en tant que chef du groupe à de nombreuses reprises.

Le gouvernement a mené une contre-attaque féroce contre plusieurs dirigeants du Congrès qui ont ouvertement qualifié la mutation du virus de “ variante indienne ”, y compris l’ancien ministre en chef du Madhya Pradesh, Kamal Nath. Plus tôt la semaine dernière, une FIR a été déposée contre Nath pour avoir utilisé le mot «variante indienne» pour la variante B.1.617.

La lettre de Nishikant Dubey arrive à un moment où le parti safran a lancé une campagne contre le Congrès l’accusant de fabriquer une “ boîte à outils ” dans laquelle le parti d’opposition avait exhorté les influenceurs des médias sociaux et les médias étrangers à diffamer l’Inde et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi. pour sa gestion de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

