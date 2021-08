Deux semaines seulement après sa dernière mise à jour notable, Tweetbot 6 pour Twitter a encore été mis à jour avec une poignée de changements notables. Tweetbot 6.3 est désormais disponible sur l’App Store avec une nouvelle fonctionnalité « Comportements » pour affiner l’expérience Tweetbot, de nouvelles icônes d’application, et plus encore.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui de Tweetbot, vous trouverez une nouvelle section dans les paramètres de l’application appelée Comportements. Ici, vous pourrez apporter quelques modifications à l’expérience Tweetbot pour vous assurer que tout est exactement à votre goût. Les options ici incluent :

Activer/Désactiver Tap to Top : Par défaut, appuyer sur la barre d’état vous amènera en haut de votre chronologie. Si cela se produit par accident et vous dérange, vous pouvez maintenant désactiver cette fonctionnalité. Activer/désactiver les tweets glisser-déposer : si vous invoquez toujours accidentellement la fonction glisser-déposer et souhaitez qu’il y ait un moyen de la désactiver, vous le pouvez maintenant ! Activer/désactiver le balayage pour changer de thème : un balayage vers le haut ou vers le bas avec deux doigts permet normalement de passer au thème suivant ou précédent. Si cela se produit trop souvent par accident, vous pouvez désormais désactiver cette fonction. Activer la possibilité de personnaliser tous les onglets : Pendant des années, beaucoup d’entre vous ont demandé la possibilité de personnaliser tous les boutons d’onglet dans Tweetbot. Eh bien, enfin, vous pouvez maintenant activer cette option et définir la barre de menus de votre onglet exactement comme vous le souhaitez. Auparavant, le balayage court vers la droite sur un geste de tweet était configurable entre aimer ou retweeter. Maintenant, vous pouvez également personnaliser ce geste pour ouvrir le lien vers tweet, copier le lien vers tweet, copier le texte du tweet, ajouter à la liste de lecture ou être complètement désactivé.

La mise à jour d’aujourd’hui de Tweetbot apporte également de nouveaux raccourcis clavier sur l’iPad, une nouvelle icône d’application « DJ » et un nouveau thème lumineux « Harvest ».

Tweetbot, qui est passé à un modèle commercial par abonnement plus tôt cette année, a récemment ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, l’application a ajouté un lecteur vidéo repensé avec prise en charge de l’image dans l’image, un nouvel ensemble d’icônes personnalisées, un thème clair à contraste élevé et un nouveau thème sombre. Puis, il y a à peine deux semaines, l’application a ajouté la prise en charge du widget de l’écran d’accueil, plusieurs fenêtres sur l’iPad, etc.

Tweetbot 6 est disponible sur l’App Store pour 0,99 $ par mois ou 5,99 $ par an.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :