Tweetbot pour iOS ajoute un nouveau thème sombre, un lecteur vidéo PiP, plus

Tweetbot pour iOS a reçu une autre mise à jour notable avec la version 6.1 désormais disponible sur l’App Store.

Avec cette mise à jour, Tweetbot pour iOS propose une lecture vidéo repensée avec prise en charge de l’image dans l’image, un nouvel ensemble d’icônes personnalisées, un thème clair à contraste élevé ainsi qu’un nouveau thème sombre et des corrections de bogues. La mise à jour a été annoncée pour la première fois mardi et publiée peu de temps après.

Voici les notes de version complètes de la nouvelle mise à jour de cette semaine selon l’App Store

Lecteur vidéo entièrement repensé avec prise en charge PIP Nouvel ensemble d’icônes personnalisées Nouveau thème Lumière à contraste élevé Beaucoup de corrections de bogues

En janvier, Tweetbot a mis à jour son application vers la version 6. Désormais en tant qu’application gratuite à télécharger, le client Twitter nécessite un abonnement intégré à l’application pour déverrouiller les fonctionnalités de base du service.

Pour 0,99 $ par mois ou 5,99 $ par an, Tweetbot 6 inclus avec cette mise à jour trois nouvelles icônes d’application, de nouveaux thèmes clairs et sombres et la prise en charge de Chrome et Firefox pour l’ouverture d’URL. La mise à jour a également supprimé la prise en charge de l’utilisation d’autres services pour le raccourcissement d’URL, le téléchargement d’images et la vidéo.

Tweetbot 6 a également inclus quelques ajustements d’interface à la chronologie, ainsi que la prise en charge de la dernière version de l’API Twitter. La nouvelle API Twitter inclut la prise en charge des sondages ainsi que des cartes.

Vous pouvez télécharger la dernière version de l’application sur l’App Store ici. Tweetbot 6 pour iOS nécessite iOS 14 ou iPadOS 14 ou version ultérieure pour fonctionner.

