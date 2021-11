Tweetbot pour iOS ajoute un support pour limiter les réponses aux tweets, créer des sondages

Alors que Twitter déploie de nouvelles fonctionnalités dans son API autrefois négligée, l’application tierce populaire Tweetbot continue de devenir plus puissante. Cette semaine, Tapbots a déployé sa dernière mise à jour de Tweetbot 6 avec la prise en charge de la limitation des personnes pouvant répondre aux tweets ainsi que la prise en charge de la création de sondages.

Comme l’a noté MacStories, la nouvelle mise à jour de Tweetbot intervient alors que Twitter a fait de son API la valeur par défaut pour les développeurs. Cela survient également après que Tweetbot est passé à un modèle commercial basé sur un abonnement plus tôt cette année, ce qui est un changement qui a pris en charge des mises à jour plus régulières.

La possibilité de limiter qui peut répondre aux tweets a été l’une des fonctionnalités les plus populaires ajoutées par Twitter au cours de la dernière année. Cela peut grandement aider les gens à avoir plus de contrôle sur les réponses à leurs tweets et à limiter les abus.

La mise en œuvre par Tweetbot de la limitation des réponses fonctionne exactement comme vous le souhaiteriez. Lorsque vous créez votre tweet, vous pouvez choisir entre limiter les réponses aux « personnes que vous mentionnez » ou aux « personnes que vous suivez ou mentionnez ». Vous pouvez également garder des relais ouverts à tous.

Tweetbot a également ajouté la prise en charge de la création de sondages. Vous trouverez une nouvelle icône de graphique à barres dans la fenêtre de rédaction de tweet pour créer des sondages, ajouter des options et choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez autoriser le vote. Notamment, le vote sur les sondages n’est toujours pas pris en charge par l’API Twitter, mais une fois que Twitter ajoute la prise en charge, Tapbots promet de déployer également la prise en charge.

C’est incroyablement agréable de voir des applications tierces tirer parti des nouvelles fonctionnalités de l’API Twitter, tout comme il est également agréable de voir Twitter investir à nouveau dans son API. Tweetbot est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des abonnements intégrés pour débloquer toutes les fonctionnalités.

